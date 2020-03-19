Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Flamengo'nun Portekizli teknik adamı Jorge Jesus, ilk koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıklamıştı. Jesus, durumunun kesinleşmesi için ikinci testi yaptırdı. Konuyla ilgili son durumunu sosyal medya hesabından açıklayan Jorge Jesus, ikinci test sonucunun negatif çıktığını belirterek, "Çok mutluyum, bana destek olanlara teşekkürler ederim. Dua etmeye devam edeceğim" dedi.