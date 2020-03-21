Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ertelemeden iptale kadar ihtimaller gündeme geldi. En yetkili ağız ise bu iddiaları değerlendirdi. Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach, koronavirüs salgını sebebiyle 2020 Tokyo Olimpiyatları için çeşitli düşüncelerinin olduğunu fakat “iptal etmenin” bunlar arasında yer almadığını ve oyunların başarısı için kararlı olduklarını vurguladı.

Umut simgesi

New York Times’a konuşan Bach “Elbette farklı senaryolar düşünülüyor ama oyunlara 4,5 ay uzakta olduğumuz için diğer spor organizasyonlarından liglerden farklıyız. 206 tane Millî Olimpiyat Komitesi ve uluslararası spor federasyonları, dünyanın bir umut simgesine ihtiyaç duyduğunu ifade ederken bu tünelin sonunu göremesek de belki olimpiyat ateşinin tünelin sonunda bir ışık olabilmesini istiyoruz” diye konuştu.