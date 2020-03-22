Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle ligler ertelenirken kulüpler kendi içlerinde önlem almaya devam ediyor. Galatasaray’da da teknik heyet konu hakkında çok hassas. Oyuncuları evladı olarak gören teknik direktör Fatih Terim, hem onların sağlıklarını koruması hem de fiziki durumlarını zinde tutması adına bir dizi önlemler aldı. Beş maddelik tedbir paketinde neler yok ki...

İşte o maddeler;

1- Öncelikli olarak Sağlık Bakanlığı’nın açıklamalarına uyulacak. Bu bilgilendirmeler yabancı oyunların kendi dillerine çevrilecek mesaj atılacak. Evlerden çok zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmayacak. Salgın ile herhangi bir semptom tespit edilirse hemen sağlık ekibine haber verilecek.

2- Karantina günlerinde kilo alınmayacak. Düzenli takım idmanı yapılmadığı için günlük kalori yakımı daha az olacak. Bu yüzden bireysel hazırlanan antrenman programlı evde uygulanacak ve yine bireysel hazırlanan beslenme listeleri dışına çıkılmayacak.

3- Seyahatler iptal. Kesinlikle İstanbul dışına çıkılmayacak. Aileleri yurt dışında yaşayan oyuncular için de aynı durum geçerli. Çok acil bir durum olması hâlinde yine kulüp ile temasa geçilecek.

4- Bütün teknik heyet, sağlık ekibi ve oyuncu grubundan oluşan ortak mesajlaşma grubuna herkes her gün ateşini ölçüp bilgilerini paylaşacak.

5- Daha önceden oluşturulan bilgi ağından, bütün oyuncular taktik analizlerle, rakip analizlerini inceleyecek. Böylece oyuncuların sadece koronavirüs haberlerini takip ederek psikolojik olarak etkilenmelerinin önüne, futbola kanalize edilerek geçilecek.

Basketbolcular ülkelerine gitti

Koronavirüs sebebiyle basketbolda da müsabakalar ertelenirken, kararların açıklanmasının ardından Galatasaray Erkek Basketbol Takımı’ndaki yabancı oyuncular yurtlarına döndü. Sözleşmesi sona erecek basketbolcuların bu sezon içerisinde geri döneceklerine de fazla ihtimal verilmiyor.

Diagne takipte!

Galatasaray’ın bonuslar hariç 10 milyon avro gibi yüksek bir bonservis ile transfer ettiği, ancak beklenen verimi alamadığı için Club Brugge kiraladığı Diagne’de önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların maddi anlamda son yıllardaki en önemli yatırımlarından olan ve değerinin çok düşmesinden endişe edilen Senegalli golcüyü İngiliz ekiplerinden Nottingham Forest yakın takibe aldı. Her ne kadar şu anda koronavirüs etkisi transfer gelişmelerini askıya alsa da Ada ekibinin Diagne için 10 milyon avroluk bir teklif düşündüğü ifade edildi.

ŞENER ÖZBAYRAKLI

“Bir süre küsebiliriz”

∂ Koronavirüs salgını sebebiyle Galatasaray resmî twitter hesabı ikazlarda bulunmaya devam ediyor. 9 milyon 193 bin takipçisi olan sarı-kırmızılı hesap yeni başlığını ‘’Yaşlılarımı koruyalım!’’ olarak belirlerken Şener Özbayraklı da kendi hesabından “Bir ömür sevdiklerimizle görüşebilmemiz için bir süre küsebiliriz” mesajını paylaştı.

G.SARAY ÇOK ÖNCEDEN HAZIRLANMIŞ

İnce: Testler negatif

∂ Galatasaray Futbol Takımı’nın doktoru Yener İnce, korona virüsün dünyayı tehdit ettiği ilk dönemlerden itibaren kulüp çerçevesinde önlemler almaya başladıklarını söyleyerek, “Önce oyuncuları bilgilendirdik. Ülkede vaka görülmemişken, tüm kapalı ve ortak alanları, otobüsümüzü, stadımızı, isteyen bütün oyuncularımızın evlerini düzenli aralıklarla dezenfekte ettirdik. Tesislere çok daha erken dönemde ziyaretçi yasağı getirdik. Tesislerimizde konaklayan alt yaş grubu sporcularımızı 2 hafta önce ailelerinin yanlarına gönderdik. Herhangi bir bulguya rastlanıldığından değil ama risk grubunda olduklarından bazı çalışanlarımızı izole ettik, hocamız Fatih Terim’i mümkün olduğunca korumaya çalıştık. Şu ana kadar yaptırdığımız testlerin hepsi negatif çıktı” diye konuştu.