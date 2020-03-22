Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kulüpler Birliği Vakfı ve Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan kararlar doğrultusunda 27 Mart Cuma gününe kadar antrenman yapmayacaklarını söyledi. Sepil, gazetecilere telekonferans yöntemiyle yaptığı açıklamada, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) aldığı ligleri erteleme kararının ardından tüm futbolcuları evlerine gönderdiklerini, takımda yurt dışına gitmek istediğini söyleyen herhangi bir ismin olmadığını açıkladı.



Evlerinde izole durumda bulunan teknik ekip ve futbolcularla bu sabah bir telekonferans yaptıklarını kaydeden Sepil, “27 Mart’a kadar idmanlara çıkmama kararı aldık. Tüm futbolcuların özellikle İzmir’i çok bilmeyen yabancı oyuncuların talepleri halinde ihtiyaçlarını temin ediyoruz. Her akşam futbolcuları konuşma grubu aracılığıyla Türkiye’de olan bitenleri, vaka sayılarını Türkçe ve İngilizce olarak bilgilendiriyoruz. Futbolcuları 27 Mart’a kadar izolasyonda tutacağız. Bu tarihten 1 gün önce yine duruma bakacağız” diye konuştu.

"Gerekli görülen durumlarda futbol takımları da bu testleri yaptıracak"

Sepil, Kulüpler Birliği Vakfı olarak liglere başlangıç tarihini 17 Nisan haftası olarak önerdiklerini hatırlatarak, “TFF bu konuda henüz açıklama yapmadı. Eğer bu tarihte başlayacaksak antrenmanlara 27 Mart’ta başlamanın uygun olduğunu düşündük” açıklamasında bulundu.



Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'ndaki bazı oyuncularda ve idari çalışanlarda görülen şüphe üzerine test yapıldığını söyleyen Sepil, “Gerekli görülen durumlarda futbol takımları da bu testleri yaptıracak” ifadelerini kullandı.

"Diğer ülkelere göre avantajımız var"

Sepil, Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında ligin başlangıç tarihini tartıştıklarını, başka bir şeyin konuşulmadığını belirterek, “Play-off sistemini veya başka bir şeyi tartışmadık. UEFA, Türkiye’nin ev sahipliğindeki Şampiyonlar Ligi Finali'ni 27 Haziran’da oynatmayı planlıyor. Bu henüz Türkiye için telaş oluşturacak bir tarih değil. Ligde 8 maçımız, kupada 2 karşılamamız kalmış durumda. Ligdeki 18 takımdan 2’si fazla maç yapacak. O nedenle hızlandırılmış bir lig oynanabilir gözüküyor. Diğer ülkelere göre avantajımız var” ifadelerini kullandı.



Salgının finansal boyutlarının da çok büyük olacağını kaydeden Sepil, “Kulüpler ve futbolcular yaşanacak büyük zararı paylaşır. Bu süreci nasıl gelişeceğine bağlı olarak takip edeceğiz. Bu noktada FIFA’nın alacağı kararlara bağlıyız” dedi.