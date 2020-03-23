Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray’ın golcüsü Radamel Falcao yayıncı kuruluşa çarpıcı açıklamalar yaptı. Kazandıkları F.Bahçe derbisi sorulan yıldız forvet, “Türkiye Ligi için büyük bir derbi. Arjantin’de River-Boca derbisi yaşadım. Benfica-Porto ve Atletico Madrid-Real Madrid derbilerinde forma giydim. Manchester United-Liverpool derbisi de önemlidir. Bana kalırsa Kadıköy’deki Fenerbahçe derbisindeki atmosfer bir başka, çok farklı ve güzeldi. Onları yıllar sonra sahalarında yenme fırsatını bulduk. Bu maç takımın bağını kuvvetlendirdi ve gücünü gösterdi. Attığım penaltıda büyük sorumluluk aldım. Çok iyi konsantre oldum” şeklinde konuştu.



> Yarış çok zorlu

El Tigre takımın ikinci yarıdaki çıkışı için, “Sezon başında birçok isim transfer döneminin son günlerinde geldi. Yeni bir takımın zamana, birlikte çalışmaya, birbirini tanımaya ve adaptasyona ihtiyacı vardır. Sezonun ikinci yarısıyla Galatasaray ne kadar etkili oyunculara sahip olduğunu gösterdi” vurgusu yaparken, “Birçok takım şampiyonluk yarışı için rekabet hâlinde. Hepsi çok yarışmacı. Son haftaya kadar zorlu bir yarış olacak” dedi.



> VAR hoşuma gidiyor

VAR konusuna değinen Falcao, “Bence herkesin tartıştığı belirli bir pozisyonda devreye girerek doğru karara yönlendirmesi olumlu. Pozisyonlara dair yorumlar herkes için farklı olabilir. Siz farklı bir şey iddia edersiniz, ben farklı bir şey düşünürüm. Benim hoşuma giden bir sistem. Çünkü iki santimetreyle golün ofsayt olup olmadığı belirlenebiliyor. Bu sayede hiçbir oyuncu karara itiraz edemiyor” tespitinde bulundu.



Terim çok başarılı

Falcao, “Fatih Terim çok tecrübeli bir antrenör. Çalıştığım farklı takımlardaki antrenörler tecrübelerini iyi şekilde yansıtamıyordu. Terim, bana başarılı olduğum dönemlerdeki antrenörleri hatırlattı. Her durumda sorumluluğu alan bir yapısı var. Son sözü söyleyerek futbolcularla teknik adam arasındaki durumu

belirliyor” açıklaması yaptı.



Zor bir soru

Kendisine Messi veya Cristiano Ronaldo’dan hangisini önde gördüğü sorulan Falcao, “Zor soru karşılaştırma yapmayı tercih etmem çünkü ikisi de farklı oyuncular. 14-15 yıldır çok rekabetçi oynuyorlar. Sürekli bir şeyler kazanıp en iyisi olmak için mücadele ediyorlar. Sanırsam futbol tarihinde hiçbir oyuncu sezonun tamamında böylesine iyi bir performans gösteremiyor” sözlerini kullandı.



EFSANE BAŞKAN...

Canaydın unutulmadı

∂ Galatasaray’ın efsane başkanlarından Özhan Canaydın vefatının onuncu yılında anıldı. 2002-06 yıllarında sarı-kırmızılıların başkanlık görevini üstlenen merhum Özhan Canaydın için resmî internet hesabından sevgi, saygı, minnet ve rahmetle anma mesajı yayınlandı. Kulüpler Birliği de Özhan Canaydın’ı ölüm yıl dönümünde unutmadı.



ARI’DEN AÇIKLAMA...

Rusya gerginliği transferi bozmuş

∂ Rusya 1. Lig ekiplerinden Krasnodar’da forma giyen Ari, Galatasaray ile anlaştığını ama son anda bu transferden vazgeçtiğini açıkladı. 34 yaşındaki Brezilyalı forvet “Transfer döneminde Galatasaray ile anlaşmıştım. Ancak Rus vatandaşı olmak istiyordum. O dönem Türkiye ile Rusya’nın politik ilişkileri bozulunca, sarı-kırmızılıların teklifine reddettim” dedi.



Ve o ayrılık gerçekleşiyor

Koronavirüsün dünyayı sarsması ve Avrupa’ya daha çok yayılması Mariano’yu da etkiledi. Sezon sonunda Galatasaray’dan ayrılacak olan Brezilyalı futbolcu, ülke basınına yaptığı açıklamada “Dönmek istiyorum. Galatasaray ile olan sözleşmemim sonuna geldim. İki ayım daha vardı ancak koronavirüs sebebiyle şimdi nasıl olacağını bilmiyorum” ifadesini kullandı.



Beni Arda ikna etti

“Mondragon ve Arda takımın sürekli kazanmaya odaklan-dığını söyledi. Taraftarın tutkusu beni cezbetti”

Sarı-kırmızılı takımı ilk olarak Mondragon aracılığıyla tanıdığını söyleyen Falcao, “Atletico Madrid’de beraber forma giydiğim Arda Turan da bana kulüp tarihinden birçok şey anlattı. G.Saray’ın devamlı şampiyonluğa oynadığını söyledi. Mondi ve Arda beni ikna etti” derken, “Galatasaray’ın tutkusu Güney Amerikalılarınkiyle oldukça benzeşiyor. Bu yüzden Galatasaray beni oldukça cezbetti” sözlerini kullandı.