Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER FARUK ÜNAL - Süper Lig’de görev yapan hakem ve yardımcı hakemler başta olmak üzere bütün hakemlerden, devletin Covid-19’a karşı aldığı tedbirlere tam uyularak evde kalmaları istendi. Hakemlere evde yapabilecekleri iki haftalık egzersiz programı gönderildi. Hakem Performans Departmanı, iki haftalık bu programla hakemlerin özellikle kilo almamalarını hedeflerken, mevcut kondisyonlarını korumayı planladı.



> A, B ve C planları

Hakemlerin form ve kondisyonlarını koruyabilmeleri için üç aşamalı bir plan hazırlandı.

1) Ligler üç-dört hafta sonra başlayacak olursa, hakemler evde yapacakları egzersizlerle mevcut durumlarını korumaya çalışacaklar.

2) Ligler mayıs ayına sarkarsa hakemler, 10 günlük bir kampa alınacak. Bu durumda kulüplerin de futbolcular için 10 günlük kamp planları var.

3) Futbol sezonu tamamlanamayacak olursa, hakemler sezon başı hazırlıkları gibi ağustosta yapılacak testler için sıfırdan başlayacaklar.



> Maaş konusu

Süper Lig’de görev yapan hakemler, yıllardır maçlar, antrenmanlar, kamplar, Riva’daki VAR görevleri sebebiyle ailelerine yeterince zaman ayıramamaktan şikâyetçi oluyorlardı. Hakemler, okulların da tatil olmasıyla çocuklarıyla evde aileleriyle vakit geçirmeye başladı. Bu arada maaşlarının devam edip etmeyeceği konusunda TFF Yönetim Kurulu karar verecek. Mevcut duruma göre hakemlere liglerin oynanmadığı aylarda maaş verilmiyor.