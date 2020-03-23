Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer - Beşiktaş’ta koronavirüs tedbirleri artarak devam ediyor. Lige verilen arada kondisyoner Stefano Marrone’nin verdiği antrenman programıyla evde çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlı futbolcular, takımın diyetisteni Müge Özyurt Şafak’ın hazırladığı programa göre beslenmeye devam ediyor. Sosyal izolasyon günlerinde başta Jeremain Lens, Âdem Ljajic ve Kevin Prince Boateng olmak üzere endişe yaşayan bazı oyuncular ise ülkelerine gitmek isteyince Başkan Ahmet Nur Çebi’nin tavrı sert oldu. Futbolcular ve teknik heyetle telekonferans yoluyla birgörüşme gerçekleştiren Başkan Çebi, “Evde kalmamız lazım. Devletin kararlarına hepimizin uyması gerekiyor. Hem kendi sağlığımız hem de toplum sağlığı için önemli. Umursamaz tavırlar sergilersek bu virüs bizim için büyük sorun olur. Sağlığınızı ve takımı riske edecek bir hata yapmayın” dedi.



> Lig iptal de olabilir

Şu anda ekonomik olarak bir tedbir almadıklarını belirten siyah-beyazlı kulübün patronu Ahmet Nur Çebi “Geçmişte saçma sapan yapılan sözleşmeler yüzünden büyük sıkıntılar çektik, bu duruma da katlanırız. FIFA’dan gelecek kararlara bağlıyız ama insan sağlığı daha da önemli” derken, “Liglerin oynanması için konuşulan tarihler bir temennidir. Gelişen durumlara göre mümkün olabilir. Nisan olur mayıs olur veya ligler iptal edilebilir. Olduğu gibi tescil de edilebilir. UEFA’da son 5-10 yıllık puanlara bakıp Avrupa’ya gidecek takımları gündeme getirirsiniz. Avrupa’dan gelen gelirleri de bütün kulüpler kardeş olarak paylaşabilirler. Birlik olmak günü demiyor muyuz?” sözlerini kullandı.



BELİRTİ VEREN YOK

Sağlıklı durumdayız

Spor dünyasında son zamanlarda koronavirüse yakalananların sayısı artarken Beşiktaş’ta şu anda endişe verici bir durum yaşanmıyor. Başkan Ahmet Nur Çebi, gazetemize konuyla ilgili bilgiler vererek “Sporcularımızın hepsiyle iletişim hâlindeyiz. Hastalık belirtileri olduğu takdirde test yaptırabiliriz. Şu anda bütün branşlardaki sporcularımız ve teknik heyette çalışan arkadaşlarımız sağlıklı durumda. İnşallah böyle devam eder” diye konuştu.



Lens evde kaldı

Beşiktaş’ta bazı yabancı futbolcular lige verilen arada ülkelerine gitmek isterken, Jeremain Lens de bu isimler arasında yer alıyordu. Hollanda’ya gitme isteği yönetim tarafından reddedilen Lens, bunun üzerine çalışmalarına evden yapmaya devam etti ve sosyal medyadan “Evde kal” paylaşımında bulundu.



GENÇLER KOŞTURUYOR

Yaşlılara yardım

∂ Siyah-beyazlı kulübün 65 yaş üstü üyeleri için yönetim harekete geçti. Devletin 65 yaş üstü vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı getirmesinden sonra Başkan Nur Çebi’nin talimatıyla ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan üyelerin belirlendiği ve hijyen kurallarına uygun şekilde onlara yardım edildiği öğrenildi.



LİGLER ERTELENİNCE...

Dorukhan frene bastı

∂ Sezonun ilk yarısında dizinden ciddi şekilde sakatlanan ve ameliyat olan Dorukhan Toköz, bir süredir çalışmalarını ferdî olarak sürdürüyordu. Sezon bitmeden takıma katılmak için büyük çaba sarf eden genç isim, liglerin ertelenmesiyle frene bastı ve tempo düşürdü.



KARTAL’I ÜZEN HABER

Eski yöneticide virüs çıktı!

∂ Siyah-beyazlı kulübün eski yöneticilerinden Numan Ceyhan, eşi Arzu Ceyhan ile birlikte yaptırdıkları koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Yurt dışı temasında virüse yakalandığını açıklayan Ceyhan, kendileri ile temasta olan herkesin test yaptırmasını istedi.