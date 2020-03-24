Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sergen Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ölen hastalarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Hastalarımıza da şifa diliyorum. Özellikle Abdurrahim (Albayrak) ağabeye ve Fatih hocamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İnşallah onlar da en kısa sürede sağlıklarına kavuşurlar." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de son maçlarını Galatasaray'la oynadıklarını hatırlatan Sergen Yalçın, sağlık durumuyla ilgili şunları kaydetti:

"Bu olaydan sonra çok telefon aldım. Son 7-8 gündür evden çıkmıyorum zaten. Sürekli evdeyiz. Şu anda benimle ilgili bir hastalık belirtisi yok. Çok merak edenlere de cevap vermek istiyorum. Özellikle bugün test yaptıracağız. Son yaşanan maçtan sonraki süreçte bende veya ekibimizde bir belirtiye rastlamadık ama tedbir amacıyla bugün test yaptıracağız."