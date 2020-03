Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

G.Saray ve Türkiye dün akşam saatlerinde şok haberlerle sarsıldı. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim koronavirüse yakalandığını açıkladı. Sosyal medya hesabından haberi duyuran Terim, “Bugün (dün) yapılan test sonuçlarına göre koronavirüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere...” ifadeleriyle salgınına yakalandığını açıkladı.

> Ardı ardına üzüntü

Aslında bu haberin öncesinde zaten hem sarı-kırmızılı kulüp, hem de bütün sporseverler Abdurrahim Albayrak üzüntüsü yaşıyordu. Zira dün öğlen saatlerinde G.Saray’ın 2. başkanının korona testinin pozitif çıktığı duyurulmuştu. Bütün kulüpler ve takımların taraftarları Albayrak için destek mesajları gönderirken, ikinci büyük şok dalgası Fatih Hoca’yla geldi.

> Ya Cengiz ve Günay!..

Albayrak’ın geçen hafta pazartesi günü Başkan Mustafa Cengiz, Fatih Terim ve yönetici Yusuf Günay’la bir toplantı yaptığı haberi şüphe doğurmuştu. Hoca’nın her ihtimale karşı test yaptırdığı öğrenildi. Ve maalesef dün akşam saatlerinde gelen sonuçlar İmparator’un virüse yakalandığını gösterdi. Bu arada Abdurrahim Albayrak’ın eşi Şükran Albayrak’ın test sonuçlarının pozitif çıktığı açıklandı.

Öksürüğü var, ateşi yok

∂ Terim hakkında bir açıklama yapan Prof. Dr. Dilek Arman, “Bir doğrulama aşaması daha olacaktır. Fatih Terim’in çok hafif bir öksürüğü var, ateşi yok. Kulüp doktoru ile aynı hastanede çalışıyoruz. Şu anda çok ciddi klinik bir tablo olmadığını biliyorum” açıklamasıyla yüreklere bir nebze su serpti.

Davala negatif

∂ G.Saray’da dün yaşanan şokların ardından Ümit Davala ve Hasan Şaş’ın da test sonuçlarının önce pozitif olduğu yönünde haberler yayıldı. Fakat sonrasında Davala’nın testinin negatif çıktığı öğrenildi. Şaş’ın da rahatsızlığının virüsle ilgisi olmadığı duyuruldu.

Moral takviyesi

Kulüplerin ve taraftarların yanı sıra Galatasaraylı futbolcular da Abdurrahim Albayrak’a destek mesajları yağdırdı. Fernando Muslera, Albayrak ile birlikte poz verdiği fotoğrafı paylaşıp “Geçmiş olsun Başkaaan!” diye seslendi.

DESTEK YAĞIYOR

Birlikte başaracağız

∂ TFF: Futbol Federasyonu, “Önce Abdurrahim Albayrak, daha sonra da Teknik Direktör Fatih Terim’in koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” mesajı yayımladı.

∂ Fenerbahçe: “Galatasaray Kulübü Teknik Direktörü Fatih Terim ve İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, eşi Şükran Albayrak ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Birlikte başaracağız!”

∂ Beşiktaş: “Galatasaray Kulübü Teknik Direktörü Fatih Terim, İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; kendilerinin en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını diliyoruz. Birlikte başaracağız!”

∂ TRABZONSPOR: “Covid-19 teşhisi konularak tedaviye alınan Galatasaray Kulübü Teknik Direktörü Fatih Terim, İkinci Başkanı Sayın Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz.”

∂ Kulüpler Birliği: Kulüpler Birliği de Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak’a destek çıktı. Birliğin Twitter hesabı, “Geçmiş olsun Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak. Zor günleri birlikte atlatacağız” diye yazdı.

∂ CENK TOSUN: Crystal Palace forması giyen millî futbolcu Cenk Tosun büyük üzüntü duyduğunu belirtip, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Terim’e destek vererek, “Geçmiş olsun hocam. Eminim en kısa zamanda daha güçlü döneceksiniz” ifadelerini kullandı.

Hesap vereceksiniz

Terim’in testinin pozitif çıkmasının ardından G.Saray İdari Menajeri Şükrü Hanedar, Hoca’nın kızları Buse ve Merve Terim’in sosyal medya paylaşımlarını alıntılayarak TFF’ye tepki gösterirken, “Hesap vereceksiniz” ifadelerini kullandı.

Bizimki can değil mi?

Fatih Terim, Beşiktaş derbisinin oynatılmasına tepki göstererek, “Seyircili oynanan bir spor dalını seyircisiz ve risk altında oynatıyorsunuz. Sağlığımız söz konusu, hayatımız söz konusu. Bizimkisi can değil mi?. Benim çocuklarımın canı can değil mi?” açıklamasını yapmıştı.

İnşallah iyi olacağım

Abdurrahim Albayrak, gelen destek mesajlarına teşekkür ederken “Her şey inşallah daha iyi olacak. Çok şükür iyiyim, kendimi iyi hissediyorum. Arayan ve mesaj atanlara teşekkür ederim, onlardan moral almak, onlardan dua almak bizi güçlü kılıyor. Herkese selam” dedi.

Hayatımın en kötü saniyeleri

Fatih Terim’in koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasından sonra kızı Buse Terim Bahçekapılı’nın sosyal medya hesabından yaptığı, “Çok şey söylemek istiyorum ama kelimeleri seçemiyorum.. Nefesim daralıyor ve hayatımın en kötü saniyelerini yaşıyorum. Yaşadığım korku tarifsiz, yanında olamamanın verdiği acı daha tarifsiz” paylaşımı yürekleri dağladı.

OMUZ OMUZA YİNE KAZANACAKSINIZ

Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak omuz omuza nice başarılar yaşamış ve birlikte sevinmişlerdi. İkili şimdi sağlıkları için bir mücadelenin içine girdi. İnanıyoruz ki yine başaracaklar...