Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tokyo’da yapılacak Olimpiyat Oyunları 2021 yılına erteleniyor. Olimpiyat Komitesi önceki gün yaptığı toplantıda koronavirüs salgını sebebiyle erteleme kararının bir ay sonra verileceğini açıklamıştı. Fakat Avustralya ve Kanada gibi ülkeler sporcu göndermeyeceğini açıklamış, ev sahibi Japonya Başbaşakanı Shinzo Abe tedirginliğini dile getirmişti. Beklenen haber dün akşam geldi. Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) üyesi Dick Pound, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın 2021’e erteleneceğini ve ayrıntıların önümüzdeki dört hafta içinde belirleneceğini söyledi.

> İstanbul’da yapılacaktı

UEFA da Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Kadınlar Şampiyonlar Ligi organizasyonlarının finallerinin ertelendiğini duyurdu. UEFA’nın resmî sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, üç final maçı organizasyonun ileri bir tarihe bırakıldığı kaydedildi. Bilindiği gibi Şampiyonlar Ligi finali İstanbul’da Atatürk Olimpiyat Stadı’nda yapılacaktı. UEFA Avrupa Ligi’nde de temsilcimiz Başakşehir yoluna devam ediyor. Son haberlerle birlikte dev organizasyonlar bu yılı pas geçti. Hatırlanacağı gibi daha önce EURO 2020 de 2021 yılına ertelenmişti.