Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), Süper Lig'de Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan maçta görev yapan gazeteciler için Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi talebinde bulundu.

TSYD'den yapılan açıklamada, "TSYD, Fatih Terim’in testinin pozitif çıkmasından sonra bugün Türkiye Futbol Federasyonuna resmen başvurarak, Galatasaray-Beşiktaş maçında görev yapmak zorunda kalan muhabir, yorumcu, foto muhabiri ve kameramanların da teste tabi tutulmasını istemiştir. Basın toplantısına katılan, röportaj yapan, görüntü alan meslektaşlarımız riskle karşı karşıyadır." ifadelerine yer verildi.

Ligin 26. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, 15 Mart'ta Türk Telekom Stadı'nda seyircisiz derbide karşı karşıya gelmişti.

Bu karşılaşma sonrasında geçen süreçte Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ile teknik direktör Fatih Terim'in koronavirüs test sonuçları pozitif çıkmıştı.