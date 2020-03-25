Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs illeti Galatasaray’ı canevinden vurdu. Önce sarı-kırmızılıların İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşinin test sonuçları pozitif çıktı. Galatasaray camiası daha bu şokun etkisinden çıkamamışken ikinci kötü haber de geldi. Fatih Terim pazartesi akşamı kuru öksürük ve ateş sebebiyle gittiği hastanede koronavirüs testi yaptırdı ve onun da maalesef test sonucu pozitif çıktı. Yaşanan bu üzücü gelişme sonrası TFF’ye tepkiler yağmaya başladı. Hatırlanacağı gibi TFF ligin 26. haftasında maçların seyircisiz oynanmasına karar vermiş Terim de derbi sonrasında bu karara “Bizim canımız yok mu!” çıkışında bulunmuştu.

> 14 günlük süreç önemli

Bulgulara göre virüsün 14 günlük kuluçka dönemi var. Yani enfekte olan kişilerde belirtiler en geç 14 gün içinde ortaya çıkıyor. Fatih Terim’in bu virüsü maç günü mü yoksa daha sonra mı kaptığı kesin olarak belli değil. Ancak tecrübeli çalıştırıcının son on günü mercek altına alındığında rutinlerin dışına çıkmadığı, aile içindeki kimselerin haricinde bir teması olmadığı ve vaktinin çoğunu evinde geçirdiği görülüyor. İşte Fatih Terim’in son 10 günü:

> Stat-Florya-ev üçgeni

14 Mart Pazar: Galatasaray-Beşiktaş derbisi oynandı. Fatih Terim bir gün önceden takım ile birlikte Florya’da kamptaydı. Daha sonra yine takımla Türk Telekom Stadı’na gitti. Maç öncesi Sergen Yalçın ve siyah-beyazlı takımın oyuncuları ile teması oldu. Maç sonunda da Başkan Mustafa Cengiz, Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ve geçtiğimiz gün koronavirüs testi pozitif çıkan İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ile görüştü.

15 Mart Pazartesi: Takım izinliydi, Fatih Terim evindeydi.

15 Mart Salı: Takım izinliydi, Fatih Terim yine evindeydi.

17 Mart Çarşamba: Antrenman planlanmıştı. Ancak gün içindeki açıklamaları beklemek için önce idmanın saatini değiştiren Terim, günü Florya’da geçirdi. Dışarıdan kimse ile görüşmesi olmadı. Daha sonra da çalışmayı iptal ederek evine döndü.

18 Mart Perşembe: Bütün takım Florya’da toplandı ve teknik heyet dâhil herkese koronavirüs testi yapıldı. Dışarıdan giriş çıkış yasak olan Florya’da yabancı kimse ile temas olmadı. İdman da yine iptal edildi.

19 Mart Cuma: Ligin ertelenmesiyle beraber idman yapılmadı. Terim evindeydi.

20 Mart Cumartesi: Fatih Hoca Sağlık Bakanlığının uyarılarını dikkate alarak evinden çıkmadı.

21 Mart Pazar: Fatih Terim yine evindeydi ve aile dışında kimseyle temas kurmadı.

22 Mart Pazartesi: Artan öksürük ve ateş sebebiyle durumunu sağlık ekibine bildirerek hastaneye gitti. Yapılan koronavirüs testinin sonucu pozitif çıktı. Haberi sosyal medya hesabından kendisi duyurdu: Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere…

Forza Imparatore!

Fatih Terim’in koronavirüs testinin pozitif çıkması bütün dünyada yankılanırken, tecrübeli hocaya eski-yeni oyuncularından, kulüplerden, spor camiasından büyük destek geldi. Fatih Terim’in eski takımı İtalyan takımı Fiorentina geçmiş olsun mesajında “Forza Imparatore!” (Haydi İmparator) diyerek Terim’e seslendi. Türkiye’deki bütün spor kulüpleri, TFF, TBF, TVF ve Kulüpler Birliği geçmiş olsun mesajları geçerken Terim’in eski talebelerinden Sneijder “İmparator ve Büyük Başkan. Siz beraber çok savaşlar kazandınız, bir yenisi daha geliyor. Kalbim ve dualarım sizinle” dedi. Drogba da “İki güçlü karakterin bu virüsü de yenebileceğine inancım sonsuz” ifadelerini kullandı.

FLAŞ HABER GEÇTİLER

Dünya Terim’i konuşuyor

∂ Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in koronavirüs testinin pozitif çıkması bütün dünyada yankılandı. Birçok haber portalı haberi ‘flaş’ olarak geçti. İşte dünya basınına yansıyanlar:

Marca: “Avrupa’da maçların en son ertelenen liglerinden biri olan Türkiye’nin önemli teknik direktörlerinden Fatih Terim’in test sonucu pozitif çıktı. Terim, durumunun iyi olduğunu belirtti.”

La Gazzetta dello Sport: “Fiorentina ve Milan’ın eski hocası Fatih Terim koronavirüse yakalandı.”

Sky ItalIa: “Fatih Terim’in testleri pozitif çıktı. Terim ‘Hastanede emin ellerdeyim’ dedi”

CorrIere dello Sport: “Fatih Terim hastanede! Milan ve Fiorentina’nın eski hocası virüse yakalandı.”

DaIly MaIl: “Galatasaray’ın 66 yaşındaki teknik patronu Fatih Terim virüse yakalandı, ‘Hastanede emin ellerdeyim’ dedi.”

CalcIomercato: “G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim hastanede! Ünlü teknik adamın testleri pozitif çıktı.”

Sport: “Galatasaray için kötü bir gün. Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak ve eşi virüse yakalandı.”

Eurosport: “Galatasaray’ın şimdiki, Türk Millî Takımı’nın eski teknik direktörü Fatih Terim, testinin pozitif çıktığını açıkladı.”

De Telegraaf: “Fatih Terim, koronavirüs sebebiyle: “Emin ellerdeyim.”

L’EquIpe: Fatih Terim’in koronavirüs testi pozitif!”

Esporte InteratIvo: “66 yaşındaki Türk Millî Takımı ile Fiorentina ve Milan’ın eski teknik direktörü Fatih Terim, koronavirüse yakalandı.”

GÜMÜŞDAĞ VE GÜNAY

Gözetim altındalar

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ’ın yeni tip koronavirüs testinin ilkinin negatif çıktığı ancak ikinci test sonuçlanana kadar hastanede gözetim altında tutulacağı duyuruldu. Benzer şekilde gözetim altında tutulan G.Saray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay da, “Test için geldiğim hastahanede, sonuçlar çıkıncaya kadar yatarak tedavime başlanmasına karar verildi. Sonuçlar çıktığında sizleri bilgilendireceğim. Allah’a emanet olun” paylaşımı yaptı.

KALBİMİZİ NASIL BURKTUĞUNA İNANAMAZSIN MERVE

Fatih Terim’in kızı Merve Çetin babası için duygu dolu bir paylaşım yaptı. İşte o yazıdan bir kesit: “24 saattir hiç uyumadım, gece olunca korkum daha da artıyor, başlıyor endişem; iyiye gidiyor olması yüreğime su serpmiyor, ama oradan çıkmadan da iyiyi düşünemiyorum tam. Uzakta olduğum için daha da tedirginim, çalan son 2 geceyarısı telefonunda birinde dedemi, birinde anneannemi kaybettim. Yaman’a belli etmemeye çalışıyoruz ama çocuk bu seziyor. ‘Dedem sakallarını kesmemiş bir şeye mi üzgün, sende o yüzden mi ağlıyorsun dedi’ bugün... Onun için güçlü olayım diyorum, onu da beceremiyorum, kendimi teselli edip herşey yoluna girecek, geçecek diyorum ama akşam oluyor, akşam olunca haber alamıyoruz, bir türlü sabah da olmuyor, geçmiyor zaman... Ona bişey olacak korkusunu içimden atamıyorum çünkü o bizim dağımız ve dağımız giderse bağımız kopar bizim’’

FLORYA TEMİZ

Fatih Terim’in testlerinin pozitif çıktığının açıklanması spor camiasını derinden sarstı. Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak’ın ardından Fatih Terim’in testinin de pozitif çıkması akıllara salgının başka kişilere bulaşıp bulaşmadığı sorusunu getirdi. Galatasaray’ın Beşiktaş derbisinin ardından takım olarak testten geçtiği ve bütün sonuçların negatif çıktığı belirtilirken, Başkan Mustafa Cengiz, yardımcısı Yusuf Günay ve yöneticiler Kaan Kançal ile Mahmut Recevik dün test yaptırdı.

> O toplantı da mı kaptı?

Virüs haberlerinin yayıldığı ilk günden bu yana Florya’yı büyük titizlikle dezenfekte eden sarı-kırmızılılar böylece oyuncuları ve tesis çalışanlarını korumaya aldı. Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak, Başkan Mustafa Cengiz ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay’ın, geçtiğimiz pazartesi günü biri araya gelerek bir toplantı yaptıkları ve tecrübeli çalıştırıcının bu toplantıda salgına yakalandığı düşünülüyor. Terim’le derbide bir araya gelen Beşiktaş’ın hocası Sergen Yalçın, test sonucunun negatif olduğunu açıklamıştı.

MUSLERA ÇARK ETTİ

Öyle demek istemedim

ESPN’e verdiği demeçte Türkiye günlerini anlatırken “Ülke Başkan’ı dualarla işin içinden çıkılabileceğini düşündü” ifadesine sosyal medyadan yağan tepkiler üzerine bir açıklama yapan Muslera “Ben dinine bağlı bir insan olarak dinle ilgili olumsuz bir yorum yapmam. Sözlerim yanlış anlaşılmış” dedi.