Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

F.Bahçe’nin forveti Vedat Muriç, futbol takımının online olarak sürdürdüğü çalışmalara dair bilgiler verdi. “Sadece ülke olarak değil; dünyaca çok zor bir süreçten geçiyoruz. Galatasaray’ın Teknik Direktörü Fatih Terim ile yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak ve eşine de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Testleri pozitif çıkan herkesin Allah yardımcısı olsun, Allah herkesi ailelerine ve sevdiklerine bağışlasın” diyen Kosovalı yıldız, “Çalışmalarımız kulübümüzün sayesinde evde geçiyor. İmkanlarımız evde olmamıza rağmen çok üst düzeyde. Kulübümüze ve sponsorlarımızdan MacFit ile Life Fitness teşekkür etmek istiyorum. Bize aynı ortamı sağladılar” sözlerini kullandı.

> Hijyene dikkat etmeliyiz

Muriç, “Evde olmamıza rağmen hem online çalışmalara hem de bütün çalışma elementlerine sahibiz. O yüzden çalışmalarımız aksamadan sürüyor. Biraz zor oluyor tabii ki. İnşallah kısa sürede bu dönemi atlatarak bir an önce Samandıra’ya dönüp idmanlarımızı yapmak istiyoruz” vurgusunda bulunurken koronavirüs salgını konusunda, “Yetkilileri muhakkak dinlememiz gerekiyor. Devletimiz bütün tedbirleri aldı. Birey olarak bizlere düşen de evden çıkmamak. Öncelik bu olmalı. Çok acil bir durum olmadığı sürece bu kurala uymalıyız. Hijyene dikkat etmeliyiz” dedi.

İNSANLIK İÇİN DIŞARI ÇIKMAYIN

Muriç, “Ailecek bütün kurallara bire bir uymaya çalışıyoruz. Sadece kendimiz için değil; bütün insanların sağlığı için evde kalalım, dışarı çıkmayalım” çağrısında bulundu.