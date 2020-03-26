Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Türkiye’de spor dünyasında koronavirüsün sahaya ve salona yansımaları maalesef devam ediyor. F.Bahçe’ye basketbol takımından sonra futboldan da üzücü haberler geldi. Dün kontrol amaçlı futbol takımı testlerden geçti. Sarı-lacivertli oyuncular koronavirüs testinden geçmek için tesislerde toplandı. Tedavisi süren Max Kruse, soyunma odasından yaptığı paylaşımda “Ama öncelikle korona testi” ifadesini kullandı.

Koç: Evde kalalım

Ardından üzücü haber geldi. Kulübün sitesinden bir futbolcuda ve sağlık heyetinden bir kişide yeni tip koronavirüs bulgularına rastlandığı duyuruldu. Açıklanmayan iki ismin detaylı tetkikler için hastaneye sevk edildiği belirtildi. Başkan Ali Koç, “Virüs tedbirleri için mağazaları kapattık. Tesisler dezenfekte edildi. Personeli evlerine gönderdik. Basketbolda hepsi sporcu değil 6 kişide şüpheli bulgular var. Devletimizin ‘evde kal’ çağrısına destek olalım” sözlerini kullandı.

Bulut’tan geçmiş olsun

Yeni sezon için adı Fenerbahçe ile anılan ve takımın başına geçeceği iddia edilen Erol Bulut “Fenerbahçe A takım oyuncusu ve sağlık heyeti çalışanına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum” mesajını gönderdi.

MURİÇ-SERDAR AZİZ NEGATİF

Fenerbahçe’ye iki oyuncudan iyi haber geldi. Sarı-lacivertlilerin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç ve deneyimli savunmacısı Serdar Aziz’in koronavirüs test sonuçlarının negatif olduğu açıklandı.

FIFA’DAN KÖTÜ HABER

Benzia davayı kazandı

Fenerbahçe’nin geçen sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı Cezayirli orta saha Yassine Benzia, sarı-lacivertlilerden ayrılırken alacakları için açtığı davayı kazandı. Fenerbahçe’yi FIFA’ya şikâyet eden Benzia haklı bulundu. Buna göre sarı-lacivertliler Benzia’nın maaşını, bonuslarını, kesilen cezaları ödeyecek. 840 bin avroyu bulan rakamın 45 gün içinde ödenmesi gerekiyor.