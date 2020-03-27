Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgını sebebiyle Süper Lig’in geleceği belirsizliğini koruyor. Eve kapanan futbolseverlerin çoğu ise vakitlerini sosyal medyada geçiriyor. Liglerin iptal edilmesi durumunda Galatasaray’ın 20 yıl aradan sonra Fenerbahçe’yi yendiği maçın iptal edileceği söylentisi atışmalarla Twitter’ı kasıp kavurdu. Fenerbahçeli taraftarlar “Son dakika! Kadıköy hâlâ yıkılmadı beyler” diye yazarken Galatasaraylı taraftarlar “2040’a kadar bekleyecek değiliz. Düşüncesi bile korkutuyor” cevabını verdi.