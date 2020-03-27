Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Türkiye’de koronavirüs salgınının en çok etkilediği takımlardan biri olan Galatasaray’dan üst üste müjdeli haberler geldi. Sarı-kırmızılı camia önce İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve eşi sonra da teknik direktör Fatih Terim’in testlerinin pozitif çıkmasıyla sarsılmıştı. Albayrak ve Terim’le görüşen Başkan Mustafa Cengiz, Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ve yönetici Kaan Kançal da önceki gün koronavirüs testi yaptırmıştı. Başkanı Cengiz ve aile yakınlarına yapılan testlerin sonucunun negatif çıkması camiaya rahat bir nefes aldırırken haber kulübün sitesinden duyuruldu. Günay ve Kançal’da da virüs bulgusuna rastlanmadı.

> Ağır geçecek diye şart yok

Karantina altındaki Fatih Terim ile Albayrak’tan da iyi haberler geldi. Terim’le ilgilenen doktorlardan biri olan İstinye Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Celalettin Kocatürk, “Fatih Hoca’ya nasıl bulaştığıyla ilgili bulgular var ama bunu paylaşmak ne kadar doğru? Spor camiasından bu hastalığı olan birileriyle teması var. O kişiler de tespit edildi. Fatih Terim’in şu an durumu iyi. İnşallah böyle devam eder” ifadelerini kullandı. Bilim Kurulu üyelerinden Prof. Dr. Alpay Azap ise “60 yaşın üzerindeki insanlarda bu virüs mutlaka ağır seyredecek diye bir şart yok” diye konuştu.

100 BİN MASKE BAĞIŞLADI

Performansıyla Galatasaray’ın şampiyonluk yarışında iddialı hâle gelmesinde önemli rol üstlenen Âdem Büyük, koronavirüs salgını günlerinde yaptığı bağışla kalpleri fethetti. Âdem, Sağlık Bakanlığına 100 bin maske, 12 bin test ve 3 bin koruyucu ekipman bağışlayarak örnek oldu.

ARTIK HER ŞEY İNTERNETTEN

Tele yönetim

Galatasaray yönetimi, bir taraftan koronavirüs salgınıyla uğraşırken diğer taraftan da işlerin aksamadan yürümesi için tedbirler alıyor. Bir araya gelmenin riskli olduğu günlerde bütün randevuları iptal eden yönetimin bütün görüşmeleri telekonferans yöntemiyle yapma kararı aldığı belirtildi.