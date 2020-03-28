Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Asbaşkanı Michele Uva, futbol gündemine dair çarpıcı açıklamalar yaptı. Koronavirüs tehdidi sebebiyle Avrupa’da bütün futbol organizasyonları durdu. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi süresiz askıya alınırken UEFA 2020 ise 2021 yılına ertelendi. Ülke ligleri ise tehlike geçene kadar başlamayacak. Peki, bundan sonraki süreç nasıl işleyecek, ligler nasıl sona erecek ve sezon sonu sözleşmesi bitecek oyuncuların durumu ne olacak? İtalyan basınına konuşan UEFA Asbaşkanı Michele Uva bu sorulara cevap verdi. İtalyan futbol adamı ülke basınına verdiği demeçte önceliklerinin 30 Haziran’a kadar yerel liglerin bitirilmesi olduğunu söyledi.

> Devler Ligi’ne Dörtlü Final

“1 Temmuz’dan itibaren yeni bir kulübe imza atmış binlerce futbolcu olacak” diyen Uva “O yüzden 30 Haziran’a kadar liglerin bitmesi gerekiyor. Kulüpler ve oyuncular FIFA’nın dâhil olacağı bir süreçle sözleşme problemini çözmeliler” ifadelerini kullandı. Liglerin sona erdirilmesi kararının tamamen ülkelere bırakıldığını söyleyen Uva “Mesela İtalya için play-off konuşuluyor. Her ülke, şampiyonun nasıl tayin edileceğini kendisi belirleyecek, biz kısıtlamalar getirmiyoruz” dedi. Devler Ligi için de değişik senaryoların gündemde olduğunu belirten Uva “Şampiyonlar Ligi’nde Dörtlü Final ya da Sekizli Final ihtimaller arasında” dedi.