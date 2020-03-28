Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Koronavirüs salgını Galatasaray’ın yakasını bırakmıyor. İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve Teknik Direktör Fatih Terim'in ardından dün de Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın testi pozitif çıktı. Kulüpteki durum hakkında bilgiler veren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Yusuf Günay'ı negatif bekliyorduk, pozitif çıktı, canımızı sıktı. Hocamız Fatih Terim ve Abdürrahim Albayrak'ın durumu çok iyi. Hepsi bunu atlatacak" dedi. Başkan yardımcılarından Kaan Kançal'da ve kendisinde hastalığa dair bir belirti olmadığını ifade eden Cengiz, "Zamanında önlem almayanlara bakıyorum, bir şey demiyorum. Herkes neyin ne olduğunu biliyor. Türkiye'de 12 Mart Perşembe saat 19.00'dan sonra bütün her şey değişmiştir" sözlerini kullandı.

> 500 bin lira yardım

Gücü yetenlerin maddi olarak devletin yanında bulunması gerektiğini söyleyen Mustafa Cengiz, "Devlet elinden geleni sarf ediyor. Bizim devletimiz çok güçlüdür. Ama maddi gücü yeten vatandaşlarımızın vereceği destek devletimize moral olur. Bir sivil toplum kuruluşunun başkanı olarak elimden geleni yapmayı düşünüyorum. Bakanlıklarla görüşüyorum, hesap numaraları istiyorum. Bu ulusal bir mücadeledir.Bir çağrıda bulunuyorum. Bir hareket başlatalım" dedi. Kendisinin 500 bin liralık yardım yapmaya hazır olduğunu belirten Cengiz, "Bizim evde kalanlara, ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmamız gerekir. Sorumluluk sahibi ve gücü yeten her vatandaşımız yardımcı olmalıdır. Bizim için önce devlet gelir" diye konuştu.

MESAJ YAĞDI

Geçmiş olsun…

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay’ın test sonucunun pozitif çıktığının açıklanmasından sonra başta TFF, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor olmak üzere bütün kulüpler ‘geçmiş olsun’ mesajları geçti. Kulüpler #BirlikteBaşaracağız etiketini eklemeyi de unutmadı.

Evden çalışmaya devam;

Koronavirüs salgını yüzünden liglerin ertelenmesi sonrasında oyuncular evde formda kalmaya çalışıyor. Sarı-kırmızılı takımda oyunculara bireysel çalışma programı verildi. Programların günlük takibi yapılırken Ahmet Çalık ve Taylan Antalyalı çalışmalarını sosyal medyadan paylaştı.