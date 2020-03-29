Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER FARUK ÜNAL/TELE RÖPORTAJ

Koronavirüs, en çok futbol hakemlerinin hayatını etkiledi” desek yalan olmaz.

THY pilotları kadar uçan hakemler bir anda kendilerini evlerinde buldular.

Bana “Zamanını en iyi ve en ekonomik kullanan birkaç tanıdığınızı söyleyin” diye sorulsaydı; Mete Kalkavan’ı ilk sıralara yazardım.

Mete Kalkavan, hem iyi bir iş insanı. Hem aile sorumluluklarını çok hisseden ve yerine getiren bir baba, eş, ağabey, evlat, torun, yeğen. Çok kitap okur, dünyayı ve teknolojiyi yakından takip eder.

Merhum babasından kendisine sirayet eden bir özelliği de çok vefakârdır. Hasta, cenaze, düğün, dost ve akraba ziyaretlerini hiç ihmal etmez.

> EKSİKLERİMİZİ GÖRDÜK

Mete Kalkavan, COVID-19 gündemini sorduğumda ilk önce şunun altını çizdi; “Ömer Abi, çok hızlı yaşıyormuşuz. Hayatımızda değerlendiremediğimiz çok şeyi ve eksiklerimizi görme fırsatı bulduk. Özellikle manevi anlamda. Birçok şeyi ıskalamışız. Farkında değilmişiz. Bir çok konuda empati yapma şansını yakaladık. Özellikle çocuklarımla zaman geçirme imkânı buldum. Oğlum Poyraz 6,5 yaşında ilkokul 1’e gidiyor. Şimdi online eğitime geçtiler. Kızım Yağmur 4 yaşında kreşe gidiyordu. O da uzaktan video başında eğitim alıyor. Çocuklar, benim evde onlarla kalmamdan çok mutlular. Ben yoğunluktan hep ikinci plânda kalmıştım, şimdi annelerinden daha fazla benimle vakit geçiriyorlar.”

> YASAĞA UYULUYOR

“Ben şu günlerde fabrikaya 30 dakikada varıyorum. Artık dışarı çıkmam gerektiğinde haritalara, yoğunluk durumuna bakmıyorum. İstanbul yasağa her geçen gün daha ciddi şekilde uymaya başladı. Toplu ulaşım 8 milyondan, 1 milyona geldi. Yoğunluk yüzde 10-15’i geçmiyor.”

> AÇIK HAVA NİMETMİŞ

“En çok açık havada antrenman yapmayı özlüyorum. Kıymetini bilememişiz. Açık hava müthiş bir nimetmiş. Futbolla alakalı hiçbir şeye bakmıyorum. Genelde haber kanallarını izliyorum. Sosyal medyayı referans kabul etmiyorum.”

> AİLE BAĞLARIM SIKI

“Samsun’da annem ve babaannem var. Onlarla her gün görüntülü konuşuyorum. Hiç dışarı çıkmadılar. Onların duasını alıyorum. İhtiyaçlarını yakından takip ediyoruz. “İstanbul’da kayınvalidem ve halam var. Onlar da bu süreçte hep içeride kaldılar. Yasağa harfiyen uyuyoruz. Eşim, çocuklar ve evdeki çalışanlarımız dâhil dışarı çıkan hiç olmadı. Ben hariç. Hâlbuki bir araya çok gelirdik. Aile bağlarımız çok sıkıdır. Sabırla güzel günleri bekliyoruz.

> PERSONELİ İÇERİ ÇEKTİK

“Ambalaj kutusu ve koli üreten bir fabrikamız var. İş yoğunluğu şu günlerde çok fazla. Çalışanlarımızdan riskli olanları evlerine çektik. Piyasada dolaşan satış ekibimizi internet ve telefona yönlendirdik. İzolasyona çok dikkat ediyoruz. Samsun’daki aile şirketimizin günlük toplantılarını video konferansla yapıyorum.”

> GÜNDE DÖRT ANTRENMAN

“MHK bize program gönderdi. Günde dört antrenman yapıyorum. Kimsenin olmadığı saatlerde Göktürk’te ara ara yürüyorum. Antrenman esnasında müzik dinliyorum. Şekerden çok uzak duruyorum. Bağışıklık sisteminin en büyük düşmanı şeker. Sebze ağırlıklı besleniyorum. Olası hastalıklar karşısında çinko ve C vitamini depoluyorum.”

> YOĞUN BAKIMI İYİ BİLİRİM

“Babam aylarca yoğun bakımda kaldı. Hasta ve hasta yakınlarının psikolojisini anlayabiliyorum. Yoğun bakımdan korkmamalı. Adı üstünde, yoğun bir bakım var. Tedavi olup kurtulanlar da çok. Ancak oradaki hastaları düşünerek evde kalmaya özen göstermeliyiz. Bu şekilde evde kalmaya kendimizi motive edebiliriz.”

KALKAVAN’IN KİMLİK KARTI:

Doğum yeri: Samsun

Doğum tarihi: 17.08.1979

Eğitimi: İTÜ Makina mühendisliği,

ABD’de tarım makinaları üzerine master.

Aile Hayatı: Selda Hanım ile 28 Nisan 2012’de evlendi. Poyraz ve Yağmur’un babası.

İlk derbisi: 3 Mart 2013 (Beşiktaş-F.Bahçe)

FIFA kokardı: 2013 (8 sezon)

Süper Lig: 161 maç

1. Lig: 56 maç

Avrupa: 16 maç