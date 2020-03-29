Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) internet sitesinden yapılan açıklamada, James Dolan'a yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Açıklamada, hafif belirtiler görülen Dolan'ın karantinaya alındığı belirtildi.
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Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) internet sitesinden yapılan açıklamada, James Dolan'a yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Açıklamada, hafif belirtiler görülen Dolan'ın karantinaya alındığı belirtildi.
Kaynak: AA
Etiketler : New York Knicks,koronavirüs,