Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) internet sitesinden yapılan açıklamada, James Dolan'a yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19)  testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Açıklamada, hafif belirtiler görülen Dolan'ın karantinaya alındığı belirtildi.