Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "İkinci Başkanımız Abdurrahim Albayrak'ın tedavisi 18 Mart Çarşamba (13. Gün), Başkan Yardımcımız Yusuf Günay'ın 24 Mart Salı (7. Gün) ve Teknik Direktörümüz Fatih Terim’in 23 Mart Pazartesi (8. Gün) tarihinden bu yana tedavileri hastanede devam etmektedir." denildi.