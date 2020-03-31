Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

ARAŞTIRMA

Bütün dünyada finans piyasalarını altüst eden koronavirüs salgının en fazla etkilediği sektörlerden biri de futbol oldu. Önce kulüplerin gelirleri kesildi; ardından futbolcuların maaşlarında indirime gidildi. Şimdi de oyuncuların bonservis bedelleri değer kaybetmeye başladı. Süper Lig’in en yüksek kadro değerine sahip kulübü olan Galatasaray’ın 15 Ocak’ta 116 milyon avro olan piyasa değeri bugün itibarıyla yüzde 11’lik düşüşle 103 milyon avroya geriledi. Fenerbahçe’nin de 94 milyon avro olan kadro değeri yüzde 13 düşerek 81 milyon avro oldu.

> Uçuk paralar hayal

Beşiktaş’ın kadro değerinde yaklaşık yüzde 3’lük gerileme görülürken, siyah-beyazlı takımın kadro değeri yaklaşık 74 milyon avrodan 71 milyon avroya geriledi. Koronavirüs salgınının ardından Süper Lig’de oran olarak en sert düşüşü Konyaspor yaşadı. Yeşil-beyazlı takımın piyasa değeri 15 Mart’tan bu yana yüzde 12 değer kaybederek, 24 milyon avrodan, 21 milyon avroya geriledi. Öte yandan koronavirüs salgını sebebiyle bütün dünyada durma noktasına gelen sektörde, oyuncu sözleşmelerindeki ücretlerde de büyük bir düşüş yaşanması bekleniyor.

> CIES’in raporu

31 Mayıs’ta sona erecek kontratları yenilemek için kısa süre içerisinde oyuncularla görüşme odasına geçecek olan kulüplerin yaşanan maddi zorluklar yüzünden futbolculardan ücret indirimi beklemesine kesin gözüyle bakılıyor. Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezinin (CIES) raporuna göre transfer değerinde de önemli bir düşüş yaşanacak. CIES’in raporu Avrupa’nın beş büyük ligindeki toplam transfer değerinin yüzde 28 oranında azalmasını öngörürken, toplam pazarın 32,7 milyar avrodan 23,4 milyar avroya gerilemesi bekleniyor.

> Trabzon artışa geçti

Gelirlerinde büyük düşüş yaşayacak olan kulüplerin yeni dönemde daha çok altyapıya yönelmesi bekleniyor. Ara transfer döneminden bu yana yaşanan piyasa değerinden toplam kadro değeri anlamında olumsuz etkilenmeyen takım ise Trabzonspor oldu. Sörloth ve Uğurcan Çakır’ın piyasa değerlerinin yükselmesinin yanı sıra bu süreçte kadrosunu Da Costa, Guilherme, Ndiaye, Manoel ve Bilal Başakçıoğlu ile güçlendiren bordo-mavili takım bu oyuncuların takımın etkiyle kadro değerinde İstanbul ekiplerinin aksine önemli bir artış göstermiş oldu.

Kulüp 1 Ocak 30 Mart Fark

GS 123 103 -16 %

FB 90 81 -10 %

BJK 77 71 -9 %

TS 70 89 +27 %