Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Efsane kalecinin eşi, kendisine sosyal medyada yapılan eleştiriler için 'Bana yapılan linç önemli değil' derken şu sözleri kullanmıştı;

Efsane kalecinin eşi Işıl Reçber, 16 Mart’ta ABD’den döndükten sonra karantinaya girmemesi nedeniyle yoğun eleştiri almış, hastalık sonrası ise eleştirilerin dozu artmıştı.

İspanya'nın önde gelen gazetelerinden Marca ise bir dönem Barcelona'da da oynayan efsane kaleciyi gündeminden düşürmüyor. İspanyollar, Rüştü Reçber'e corona virüsü bulaştıran kişinin eşi Işıl Reçber olduğunun altını çizdi.

Rüştü Reçber'in hastaneye yatırıldığı ve tedavisinin devam ettiğini belirten Marca, ''Işıl Reçber, Amerika'daki gezisinden dönerken 14 günlük karantina kurallarına uymadı ve dışarı çıktı. Sosyal medyada da bu hareket çok tepki çekti.'' sözlerini kullandı.

Işıl Reçber, sosyal medya hesabından bir açıklamada bulunup kendisi hakkında yapılan eleştirilere cevap vermişti.

Efsane kalecinin eşi, kendisine sosyal medyada yapılan eleştiriler için 'Bana yapılan linç önemli değil' derken şu sözleri kullanmıştı;

“Bu kadar uçsuz bucaksız sevgiye karşılık iyileşmek zorundasın. Hadi, o virüs seni yenemez eyvallah. Beni merak etme, ben çok iyiyim. Linç mi? Umurumda değil. Sen iyileş yeter. Biz neyin ne olduğunu biliyoruz. Sağlık çalışanlarımız, doktorlarımız, hemşirelerimiz, hasta bakıcılarımız işin içine girince bin kat daha fazla anladım ki sizlerin emeğinin karşılığı yok.”

Işıl Reçber, eşinin tedavisinde görev alan sağlık personeline yönelik olarak, “Hepiniz birer kanatsız meleksiniz iyi ki varsınız. Hülya İrem, Yasemin, Kubilay, Mücahit hoca ilk 24 saatimiz için Allah sizlerden razı olsun” ifadelerini kullanmıştı...

Spor camiasından birçok kişi Rüştü Reçber'e geçmiş olsun mesajında bulunmuştu.

Sadece Türkiye değil tüm dünyada Rüştü Reçber'in corona virüs salgınına yakalanması büyük bir üzüntü yaratmıştı.

Rüştü Reçber'in eski takımı Barcelona, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda ''Sen dünyaları kurtardın, bunu da kurtarırsın Rüştü'' sözlerini kullanmıştı.