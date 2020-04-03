Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray’ın yıldız orta saha oyuncusu Mario Lemina, GS TV’ye görüntülü konuşma üzerinden verdiği röportajda karantina günlerini anlattı. Kulübün verdiği programın dışında ekstra çalışmalar yaptığını da söyleyen Lemina “Ailece sağlımız yerinde. Evde kalmaya devam ediyorum. Kardeşimle birlikte aktif bir şekilde çalışmalarımı sürdürüyorum. Formdayım ve kendimi iyi hissediyorum. Ancak tabii sahada olmayı, maçlı günleri çok özledim” ifadelerini kullandı.

> Onlara müteşekkiriz

Evde yapılan idmanın saha çalışmasının yerini tutmadığını söyleyen Lemina “Bir an önce bu kâbusun sona ermesini ve sahaya çıkmayı diliyorum. Yurt dışından aldığım haberlere göre durumun kötüleştiğini duyuyorum. Testleri pozitif çıkan tanıdıklarım var. Onlara uzaktan da olsa destek vermeye çalışıyorum. Dünyanın koronavirüs salgını sebebiyle çok zor günler geçirdiği dönemde, sağlık çalışanlarının özverisi herkesin takdirini topluyor” dedi.

Bir yıl daha kalabilir

İngiliz basını geçtiğimiz günlerde Southampton’ın salgın sebebiyle yurt dışına kiraladığı oyuncuların geri dönmesine sıcak bakmadığını yazdı. Bu durumda Lemina’nın kolaylıkla bir yıl daha kiralanması söz konusu olacak.