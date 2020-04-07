Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’ın unutulmaz forveti, 2004-05 sezonunda Kadıköy’deki Fenerbahçe maçının efsane kalecisi Daniel Pancu, Türkiye gazetesine konuştu. Sorularımızı cevaplayan Pancu, görüntülü aramada sözlerine Türkçe “Merhaba nasılsın?” diyerek başladı. Türkiye’deki günlerini unutmadığını ve hayatı boyunca Beşiktaş taraftarı gibisini görmediğini belirten Kartal’ın eski Rumen yıldızı, ülkemize bir gün tekrar çalışmak için gelebileceğini söyledi. Geçtiğimiz sezon Rapid Bükreş’in teknik direktörü olarak görev yapan Daniel Pancu, şu anda takım çalıştırmadığını belirterek “Kariyerim için en doğru kararı vermek adına şu anda beklemedeyim. Gelecekte ne olacağını bilemem ama bir gün Türkiye’de çalışmaktan büyük mutluluk duyarım” dedi.

> Gözleri parladı

Sergen Yalçın’ın Beşiktaş’ın başına geçmesinden sonra Mircea Lucescu’nun sportif direktör olarak göreve getirilmesi gündeme gelmişti. Bu konu hakkında görüşlerini dile getiren Pancu “Lucescu asla Sergen Yalçın’ın yanında sportif direktör olarak çalışmaz. Bu mümkün değil. Lucescu’yu çok iyi tanıyorum. O, Beşiktaş’a sadece teknik direktör olarak gelir” dedi. Kendisinin Beşiktaş’ta görev alması konusunda fikrini sorduğumuzda ise Pancu’nun gözleri parıldadı. Beşiktaş yönetiminden kendisine teklif gelmesi durumunda bunu kabul edeceğini söyleyen Pancu “Lucescu hakkında emin olduğum gibi Sergen Yalçın’la birlikte çalışabileceğimden de eminim. Beşiktaş’ta Sergen Yalçın’la birlikte görev yapmak bana onur verir. Hatta bunu düşünmek bile heyecan verici” sözlerini kullandı.

> Kadıköy unutulmaz!

Kadıköy’de kendisinin kaleye geçtiği ve Fenerbahçe’yi 4-3 mağlup ettikleri maçı unutmasının mümkün olmadığını söyleyen Pancu “Sadece kariyerimde değil hayatımda gördüğüm en heyecanlı, en çılgın maçtı” dedi. Şu anda Sergen Yalçın’ın yardımcılığını yapan ve o günkü maçta yedek kulübesinde bulunan Murat Şahin’in sayesinde kaleye geçtiğini söyleyen Pancu “Önce Ronaldo eldivenleri aldı, sonra Ahmed Hassan kaleye geçmek istedi. Ama Murat Şahin benim antrenmanlarda çok iyi kalecilik yaptığımı söyleyince Rıza Çalımbay beni görevlendirdi. Son 10 dakika kaledeydim. Penaltıyı da neredeyse kurtarıyordum. Koray’ın attığı golle hayatımın en büyük mutluluklarından birini yaşadım. Bu maç bütün Beşiktaşlılar için efsanedir” diye konuştu.

Sergen bir dâhi

∂ Daniel Pancu dört sezon boyunca Beşiktaş’a birlikte top koşturduğu Sergen Yalçın’a methiyeler düzdü. Sergen Yalçın’ın saha içinde olduğu kadar saha dışında da bir dâhi olduğunu söyleyen Pancu “Çok zeki biri. Her hareketi ve her sözüyle bir fenomen olduğunu belli ediyordu. Beşiktaş’ın teknik direktörlüğüne de çok yakışıyor. Uzun seneler bu görevi yapacağına ve çok başarılı olacağına inancım sonsuz. Beşiktaş taraftarı ona sabretsin. Birlikte çok güzel şeyler yaşayacaklar” dedi.

GÜNEŞ’TEN DEĞERLENDİRME

Önceliğimiz futbol değil

∂ A Millî Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, TFF’nin sitesinde futbol gündemini değerlendirdi. Güneş “Hiç şüphe yok ki, şu anda bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de bir belirsizlik ortamı var. Eminim sizler de benim gibi futbolu özlediniz. Ancak içinde bulunduğumuz durumda futbol önceliklerimiz arasında değil. Gün sağlığımızı düşünme zamanıdır. Hiçbir şey onun önüne geçemez” ifadelerini kullandı.

Ben olsam ligi tescil ederim

Beşiktaş’ın transferden sorumlu yöneticisi Erdal Torunoğulları, liglerin tescil edilmesi gerektiğini savundu. Belçika’nın aldığı kararın haklı olduğunu söyleyen yönetici “Ben olsam ligleri tescil eder küme düşmeyi iptal ederim. Seneye de 20 takımla devam ederiz. Ligin ne zaman başlayacağı belli değil” dedi.

Bu günler geçecek

Koronavirüs sebebiyle çok sıkıntılı günler yaşadıklarını belirten Daniel Pancu “Sadece market alışverişi ve bisiklete binmek için dışarı çıkıyorum. Evimin yakınında bulunan bir ormana giderek bisiklet sürüyorum. Ailemdeki herkesin durumu iyi. Hepimiz bu zor günlerin geçmesini bekliyoruz” dedi.