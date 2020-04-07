Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Mali problemlerle boğuşan Fenerbahçe’de dertlerin sonu gelmiyor. Gelirleri kısıtlı olan sarı-lacivertliler oyuncu ücretlerini ödemede zorluk çekerken tünelin ucunda ışık da görünmüyor. Sil baştan kadro hazırlığındaki yönetim, kadroda düşünülmeyen oyuncuları elden çıkarıp bonservis geliri elde ederek transferde elini güçlendirmeyi hedefliyordu. Ancak bu süreç planladığı kadar kolay olmayacak gibi. Devre arasında kadro dışı kalma pahasına transfer tekliflerini geri çeviren Alper Potuk şimdi de gitmek için yönetimden 2,6 milyon avroluk iki senelik ücretini talep etti.

> Planlar yine altüst

Sezon başına yıllık ücretinde yüzde 40’lık bir indirim yapan Alper Potuk, fedakârlığının karşılığını bulamadığı için kırıldığını söylemişti. Takımdan gönderilmek istenen Alper, kendisine mobbing uygulandığını savunmuş, ancak teslim olmayarak Samandıra’da kalmıştı. Yönetim Alper’in son çıkışı karşısında şaşırırken oyuncuyla anlaşma zemini aramaya başladı. Ancak görünen o ki, 2013’te 7,25 milyon avroya transfer edilen Alper Potuk ya alacaklarına karşılık serbest kalacak ya da ücretini alıp bonservisiyle satılacak.

Favori aday Moting

Fenerbahçe, Choupo-Moting’in peşinde. Sözleşmesi bitecek olan 31 yaşındaki yıldız için PSG’nin bir senelik opsiyonu bulunuyor. Ancak hem PSG hem de Moting cephesinden gelen haberler ayrılığın yakın olduğu yönünde. Süreci yakından takip eden Fenerbahçe, Fransızlar opsiyonu kullanmazsa hemen devreye girecek.