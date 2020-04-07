Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Koronavirüs salgını futbol dünyasını da etkiledi. Ligler ertelendi. TFF’nin öngörüsü ligleri haziranda yeniden başlatmak ve kısa sürede bitirmek. Akla gelen ilk soru sözleşmeleri mayıs sonunda biten futbolcuların durumu ne olacak? UEFA henüz bu konuyla ilgili resmî bir açıklama yapmadı ama beklenti, sezonun bitiş tarihine kadar mukavelelerin geçerli olması yönünde. Sarı-kırmızılılar, UEFA ile yapılan anlaşma ve Mali Fair Play şartlarına uymak adına ağırlıklı olarak kiralama yöntemine gitmişti. Nzonzi, Emre Mor, Seri, Lemina, Onyekuru ve Saracchi kiralık Aslanlardı. Emre Mor ve Nzonzi ile devre arasında yollar ayrıldı.

> Terim çok istiyor

Eldeki kiralık Aslanlar ise teknik direktör Fatih Terim’in kadroda görmek istediği oyuncular. Özellikle de üç isim; Onyekuru, Lemina ve Seri. Yönetim, öncelikli olarak kiralık oyuncuların liglerin bitimine kadar elde tutmanın hesabını yaparken B planında ise üç oyuncu için kalıcı düşünce var. Fatih Terim’in raporuna göre hareket eden yönetim, Onyekuru için Monaco, Seri için Fulham ve Lemina için de Southampton ile masaya oturup bir sezon daha kiralama önerisini getirecek. Futbolcuların Galatasaray’da kalma istekleri kulüpleriyle yapılacak görüşmede önemli bir artı olacak.

Terim asla yıkılmaz

Sarı-kırmızılıların eski oyuncu Latovlevici, Romanya basınına yaptığı açıklamada koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra iyileşen Fatih Terim için “İmparator Terim, asla yıkılmaz. Hiçbir şey onu yıkamaz. Covid-19 da öyle oldu. Muhteşem biri, bir süper güç. Bu yüzden Türkiye’de imparator” açıklamasında bulundu.

Yüksek bedeller

Sarı-kırmızılılarda kiralık oyunculardan Lemina’nın 16 milyon avroluk, Seri’nin de 17 milyon avroluk satın alma opsiyonu var. Ancak Galatasaray’ın bu bedelleri karşılaması mümkün olmadığı için kiralama formülü yeniden devrede.

MESSİ Mİ RONALDO MU?

Yok Belhanda!

∂ Galatasaray’ın başarılı stoperi Marcao, futbolun klişesi hâline gelen “Ronaldo mu Messi mi?” sorusunu verdiği cevapla bu tartışmayı başka bir boyuta taşıdı. Sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını cevaplandıran Marcao, “Messi mi daha iyi Ronaldo mu?” sorusuna “Belhanda” cevabını verdi.