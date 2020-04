Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Covid-19 salgını sebebiyle yaşanan sürecin Türk sporunda irtifa kaybına yol açmayacağına inandığını söyleyen Kasapoğlu, “Bırakın irtifa kaybetmeyi inşallah spor camiamız olarak bu süreçten de güçlenerek, daha yüksek bir hedefle, daha yüksek bir inançla çıkacağız” yorumunu yaptı. Sporun güzel ruhunu birlikte, beraberce ortaya koyacaklarını belirten Kasapoğlu, “İnşallah başarılarınız hız kesmeden devam edecek. Biz bakanlık olarak her zaman yanınızdayız. Her fırsatta ne ihtiyacınız olursa olsun, bir an bile kendinizi yalnız hissetmemenizi, bir an dahi moral ve motivasyonunuzu bozmamanızı istirham ediyorum” dedi.

HAREKETSİZ KALMA

Kasapoğlu, millî sporcuların, hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde, “Biz Bize Yeteriz Türkiye’m” sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’na hem de kendilerinin başlattığı “Evde Kal Hareketsiz Kalma” kampanyasına desteklerinin devam etmesini istedi.