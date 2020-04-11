Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya’da ligler 30 Nisan’a kadar ertelenmişti. Aradan geçen süre içinde kulüplerin küçük gruplar hâlinde idman yapmasına izin verilirken oyuncuların önümüzdeki haftadan itibaren toplu olarak idmana çıkmaya hazırlandığı belirtildi. Bu konuda gözler hükümetin vereceği karara çevrildi. Plana göre ligler 2 veya 9 Mayıs’ta başlayacak, bir hafta sonra da kupa maçları oynanacak.