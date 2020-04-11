Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Yeniden yapılanmak için düğmeye basan Fenerbahçe’nin umudu eski yıldızlarında. Sarı-lacivertliler, son şampiyonlukta formayı terleten, unutulmaz iki bekini geri almak için harekete geçti. Beşiktaş’la sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan Gökhan Gönül ve Caner Erkin’le görüşmeler yoğunlaştı. Uzun zamandır sol bek arayan Fenerbahçe’nin Caner’e olan ilgisi yeni değil. 2015-16’da soyunma odasında teknik direktör Vitor Pereira ile tartışan yıldız oyuncu araya giren yönetici Ali Yıldırım’a da sert çıkınca sarı-lacivertlilerle yolları ayrılmıştı. Soluğu Inter’de alan Caner, kiralık olarak döndüğü Beşiktaş’ın daha sonra bonservisli oyuncusu olmuştu. Gökhan da dokuz sene terlettiği sarı-lacivertli formaya tatsız bir şekilde veda etmişti.

> Dönmeye hazırlar

Emre Belözoğlu’nun da araya girmesiyle kariyerlerini Fenerbahçe’de noktalamak isteyen iki oyuncunun da kapıyı araladığı öğrenildi. Görüşme önceliği Beşiktaş’ta olsa da hem Gökhan hem de Caner Fenerbahçe’ye dönmeye hazır. 35’ine gelen Gökhan ile bir yıllık sözleşme planlayan sarı-lacivertlilerin, 31 yaşındaki Caner’le daha uzun bir mukavele planladığı belirtiliyor. Her iki oyuncu için henüz resmî teklif yapılmamış olsa da özel olarak gerçekleştirilen bireysel temaslar sonrası prensip anlaşmasının sağlandığı ifade ediliyor. Ancak astronomik bir teklif karşısında Beşiktaş’ta kalmaları söz konusu olan iki yıldızın, siyah-beyazlıların yaşadığı ekonomik sıkıntı göz önüne alındığında Fenerbahçe’ye dönmesine kesin gözüyle bakılıyor.

ANLAŞMA TAMAM

Mustafa Kaplan geliyor

∂ Altyapı ile A Takım arasında köprü vazifesi görecek futbol koordinatörlüğü için aranan isim bulundu. Yalçın Koşukavak ve Hüseyin Eroğlu’ndan istediği cevapları alamayan Fenerbahçe, Gençlerbirliği ve Ankaragücü’nde teknik direktörlük yapan Mustafa Kaplan ile anlaştı.

HASAN ALİ’DEN İTİRAF

İyileşmeden oynadım

∂ Bu sezon sakatlığı sebebiyle bekleneni veremeyen Hasan Ali Kaldırım “İyileşmeden oynadığım için yeniden sakatlandım” dedi. Tam form tutmaya başlamışken salgın çıktığı dile getiren Hasan “Formda kalmaya çalışıyorum” dedi.

Teklif gelirse değerlendiririz

∂ Caner Erkin’in menajeri Batur Altıparmak, Fenerbahçe’nin yeniden kadrosuna katmayı istediği oyuncusuyla ilgili açıklama yaptı. Altıparmak “Bize gelen direkt bir şey yok. Olursa değerlendiririz. İlk etapta mevcut kulüple görüşmek daha uygun olanı. Sonrasına bakarız” dedi.