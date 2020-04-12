Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş Genel Sekreteri ve İcra Kurulu Başkanı Mesut Urgancılar gündemle ilgili önemli açıklamada bulundu. Bütçeyi 30-35 milyon avroya çekmek istediklerini belirten siyah-beyazlı yönetici, Talisca iddialarıyla ilgili “Önümüzü göremediğimiz ve kestiremediğimiz bu dönemde sevgili Talisca nasıl bir sözleşmede ne kadara oynuyor, menajeri ne kadar ister bilmiyoruz. Talisca’nın menajerine Beşiktaş’a transferinde yüzde 38,6 ödenmiş. Belki bu imzaları atanlar Talisca’yı önümüzdeki sezon bize hediye ederler. Allah kimseyi menajerlerin eline düşürmesin” diye konuştu.

> Ergezen’e sitem

Dorukhan Toköz’ün menajeri Necdet Ergezen’in yeni sözleşme istemesiyle ilgili de görüş belirten Mesut Urgancular, “Dorukhan bizim sözleşmeli futbolcumuz. Beşiktaş’a uzun yıllar hizmet edebilecek biri kendisi. Bu gürültü patırtı neden çıkıyor? Söz konusu menajeri olup olmadığı kesin olmayan kişi neden gündem yapıyor? Ayrıca bu menajerin geçmiş yönetimle ne işi, ne çıkarı var bilmiyorum. Bu konuda hem Dorukhan’ı hem de Beşiktaş’ı yıpratmaya çalışıyorlar” sözlerini kullandı.

En güzel şehir İstanbul

Beşiktaş'ın file bekçisi Loris Karius, "Türk insanı Almanlardan farklı, çok dost canlısı ve çok yardımsever. Bambaşka insanlar. Beni gördüğüne mutsuz olan birini görmedim. İstanbul da çok başka. Gördüğüm en güzel şehirlerden biri" açıklaması yaptı.

ZİRAAT HESABI...

Anlaşma yenilenmeli

Kulübün Ziraat Bankası ile yaptığı kredi anlaşmasının en büyük problemleri olduğunu belirten Mesut Urgancılar, "Bu anlaşmanın yenilenmesi lazım. O yoklukta nasıl transferler yapılabildi? O dönemde bir oyuncunun menajerine yüzde 10’un çok üzerinde bir ödeme yapılmış. O parayla bütün personel maaşı ödenirdi" dedi.