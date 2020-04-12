Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor’un millî futbolcusu Abdülkadir Ömür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 31 ilde iki günlük sokağa çıkma yasağının getirilmesinin ardından bazı yerlerde yaşanan gerginlik ve kavgalara göndermede bulundu. İslam âlimi Hasan-ı Basri’den alıntı yapan 20 yaşındaki futbolcu, “Kur’an’ın iki kapağı arasındakileri defalarca okudum. 90 yerde Allah’ın rızka kefil olduğunu, tek bir yerde ise şeytanın insanı fakirlikle korkutacağını gördüm. Ne yazık ki insanlar, Rabbinin 90 yerdeki vaadini unutup şeytanın bir yalanına kanıyor!” hatırlatmasında bulundu. Bu mesaj binlerce beğeni aldı.

> Sörloth örnek oldu

Diğer taraftan koronavirüs sebebiyle krize giren futbol ekonomisi ve başlayacak yeni düzen için İspanya’nın AS gazetesi özel bir araştırma yayınladı. Yazıda büyük kulüplerin 25 milyon avroyu limit belirleyip daha az maliyetli ama yetenekli isimlere yöneleceği belirtilirken Alexander Sörloth örneği verildi. R. Madrid gibi devlerin bile Sörloth ve benzeri profildeki isimleri tercih edeceği ifade edilirken bonservisi Crystal Palace’ta olan 24 yaşındaki forvetin bu sezon attığı 19 golün ilgi çekici olduğu, sezon bitiminde Trabzonspor ve Crystal Palace’ı hararetli görüşmelerin beklediği belirtildi.