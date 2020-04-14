Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bordo-mavililerin forvet hattına ilgi büyük. Alexander Sörloth’u Real Madrid, M. United gibi Avrupa devleri yakın takibe alırken yedek kuvvet Caleb Ekuban için de durum pek farklı değil. Gana asıllı İtalyan forvet için de bazı kulüpler devrede. Celtic ve Brighton’un ardından İtalyan ekibi Lazio da Ekuban’ı transfer listesine ekledi. Bordo-mavili yönetim açısından bakıldığında ise forvet hattının durumu birbirine endeksli. İkiliden birisi satılacak ama hangisi?

İkisi de satılırsa...

Şu anda bakıldığında transfer piyasasının en çok konuşulan ve 30 milyon avrolara kadar çıkılan Sörloth’un bir sezonu daha var. Yönetim, bonservisi C. Palace’ta olan oyuncunun 6 milyon avroluk satın alma opsiyonunu kullanıp yüksek bir ücrete satarsa Ekuban yuvada kalacak. En güçlü ihtimal bu. Ekuban’a cazip bir teklif gelirse her ikisi de satılıp alternatif forvetlere bakılacak.