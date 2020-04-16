Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaşlı taraftarların unutamadığı yabancı futbolcular arasında bulunan isimlerden biri de Ronaldo Guiaro... Sportmenliği, centilmenliği ve tam bir takım oyuncusu olmasıyla iz bırakan Kartal’ın eski Brezilyalısı, koronavirüs günlerinde sorularımızı cevaplandırdı. “Beşiktaş’ı takip ediyor musun?” sorusu karşısında kahkaha atan Ronaldo “Ben kariyerimi Beşiktaş’a göre planlıyorum” dedi. Beşiktaş’ın hayatında başına gelen en iyi şey olduğunu söyleyen eski stoper “Kariyerimin ve hayatımın en mutluluk verici anlarını Beşiktaş’ta yaşadım. Kendimi Beşiktaş’a ait hissediyorum. Bir gün geri gelerek hizmette bulunmak ve bu muhteşem kulübe bana verdikleri için teşekkür etmek istiyorum çünkü kendimi Beşiktaş’a borçlu hissediyorum” sözlerini kullandı.

> Baklava istiyorum

Türkiye’yi unutamadığını söyleyen Ronaldo “Ülkenizde futbol oynayan her insan bir gün mutlaka dönmek ister. Ben de bunlardan biriyim. Tarihiyle, tabii güzellikleriyle ve insanlarının sıcaklığıyla muhteşem bir ülkeniz var. Hâlâ daha İstanbul’dan görüştüğüm arkadaşlarımdan bana baklava göndermelerini istiyorum” dedi. Futbolculuk kariyerinde kendisini ispatladığını belirten siyah-beyazlıların eski yıldızı “Şimdi de iyi bir teknik direktör olmak için çok çalışıyorum. Henüz bir teklif almış değilim ama yakın gelecekte böyle bir şansa sahip olacağımı düşünüyorum. Ülkemde ya da Avrupa’da futbolculuğumdaki gibi teknik direktörlükte de başarılı olacağıma inanıyorum. Yolumun da Beşiktaş’la kesişmesi en büyük dileğim” diye konuştu.

> Sergen’e çok sevindim

Eski takım arkadaşı Sergen Yalçın’ın, Beşiktaş’ın teknik direktörü olması hakkında görüş belirten Ronaldo “Haberi gördüğümde evde oturuyordum. Açıkça söylemek gerekirse büyük bir mutluluk yaşadım ve en az Sergen Yalçın kadar sevinmişimdir çünkü onunla çok iyi arkadaştım. Bence Beşiktaş için muhteşem bir seçim. Sergen Yalçın kulübü çok iyi tanıyan biri. Takımın yükselişinde büyük katkısı olduğu da ortada. Sergen Yalçın her şeyden önce harika bir insan. Onunla birlikte oynayan her futbolcuyu derinden etkilemiştir. Teknik kalitesi çok yüksekti. Onunla futbol oynamış olmak bizim için büyük bir şanstı” sözlerini kullandı.

Kadıköy’ü unutmam

Ronaldo, Beşiktaş kariyerindeki unutamadığı maçları böyle anlattı: “Biri ilk geldiğim sezonda Kadıköy’de oynanan Fenerbahçe derbisiydi. Geriye düşmemize rağmen iki gol atmıştım ve maçı da 2-1 kazanmıştık. Pancu’nun kaleye geçtiği ve yine Fenerbahçe’yi 4-3 yendiğimiz maç da tam bir çılgınlıktı. UEFA Avrupa Ligi’ndeki Slavia Prag maçını da unutmam. İlk maçı 1-0 kaybetmiştik. Rövanşı muhteşem bir oyunla 4-2 kazanmıştık. Skoru 2-0’a getiren golü de ben atmıştım. O golde asisti de Sergen Yalçın yapmıştı”...

Ölüm tehdidi aldım

Beşiktaş’ın kalecisi Loris Karius, Bild’e verdiği röportajda çarpıcı bir açıklamada bulundu. Sosyal medyada düşman gibi görüldüklerini belirten Alman kaleci, “Bazen ölüm tehditleri aldım. Ancak ciddiye almadım. Bunları genelde profilinde fotoğrafı olmayan ve ismini yazmayan insanlar yapıyor. Sokakta yanımdan geçseler ağızlarını açamazlar” dedi.