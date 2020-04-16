Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Instagram canlı yayınında çarpıcı açıklamalar yaptı. “Yaklaşık 1 aydır bu virüsle mücadele ediyorum. Hiç kolay değildi. Bugün (dün) ilk negatif test sonucumu paylaşmak istedim” müjdesi veren Terim, “Virüsün tedavisinde fayda sağladığı söylenen plazma bağışı, yani donör olmam için, eğer kıymetli hekimlerimiz kriterleri sağladığını düşünürse, seve seve elimden geleni yapmaya hazırım. İnşallah böylece birkaç insanın hayatına dokunurum, bu da beni çok mutlu eder” sözlerini kullandı.

> Bunu da atlatacağız

Fatih Hoca, “Belki bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ancak yeni başlangıçlar için moral olacak” derken, “Bu ülke, bizler ne badireler atlattık, ülke olarak inşallah bunu da el ele atlatacağız. Hayatta her şeyin yeri doluyor, bir tek şey hariç, o da canımız. Lütfen sevdiklerinizi, bütün etrafınızı korumak için bu işi ciddiye alın. Bizim için bütün sağlık çalışanlara gözünüz gibi bakın. Elim kalbimde” açıklamasında bulundu.

BELÇİKA’DAN TALİBİ VAR

Babel piyangosu

Sezon başı imza parası verilerek alınan ardından beklenen verim karşılanamadığı için devre arasında Ajax’a kiralanan Ryan Babel’e talip var. Yıllık maliyeti 2,5 milyon avro olan Hollandalı yıldızı Belçika ekibi Anderlecht gündemine aldı. Hatta Babel’in menajeri ile görüşmelere başlandığı da belirtildi.

Belhanda 1,5 milyon indirecek!

Galatasaray gündemin ana maddesi oyuncu maaşlarında yapılacak indirim. Sarı-kırmızılı takımdaki kariyeri inişli çıkışlı süren Balhanda ile ilgili bir iddia Fas basınından geldi. Senelik 3 milyon 250 bin avro garanti ücreti olan yıldız ismin kazancından 1,5 milyon avro feragat etmeye hazır olduğu yazıldı.

Yap bir güzellik!

G.Saray’da Başkan Mustafa Cengiz’in ücretinde indirim yapması için ilk olarak Radamel Falcao ile görüşeceği öğrenildi. Futbolcunun yıllık 5 milyon avro olan ücretinin 3,5 milyona indirilmesi planlanıyor. Kolombiyalı yıldızın tavrı diğer oyuncuları da etkileyecek. Yönetim 67 milyon avroluk takım bütçesini 45 milyona indirmeyi hedefliyor.