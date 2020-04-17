Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

GÖKMEN ŞAHİN

Karantina günlerini ailesiyle birlikte Trabzon’un Çarşıbaşı ilçesinde geçiren Abdülkadir Ömür, kendisine verilen program dâhilinde çalışmalarını sürdürüyor. Köpeği ile birlikte vakit geçirmeyi seven yıldız oyuncu Süper Lig’in başlamasını ise sabırsızlıkla bekliyor. Trabzonspor’un 29 Ağustos’ta UEFA Avrupa Ligi play-off mücadelesinde AEK ile oynanan maçta yaşadığı sakatlığın ardından menisküs ameliyatı olan Abdülkadir Ömür, uzun süre sahalardan uzak kalmıştı.

> Sosa müthiş oyuncu

Ç. Rizespor maçında Sosa’nın yerine 87. dakikada oyuna girerek sahalara tekrar dönen oyuncu, tam formunu bulmak üzereyken bu defa da araya Covid-19 salgını girince futbolu çok özledi. Kaptanı Sosa’nın çok özel bir oyuncu olduğunu dile getiren Abdülkadir “Sosa önceki senelerde çok durgundu ve bazı sıkıntıları vardı. Tartışıldığı zamanlarda bile neler yapabileceğini gösteriyordu. Antrenmanlarda onunla aynı takımda olmayı çok istiyordum ve mutlu oluyordum” dedi.

> Yurt dışını isterim

“Ben pas yapmayı seven bir oyuncuyum. Pas yaparak kaleyi gitmeyi çok isterim” diyen yıldız oyuncu sözlerini şöyle sürdürdü: Sosa ile de pas yapmayı çok seviyorum. Gününde olduğunda enerjisiyle herkesi etkileyen bir yetenek. Onunla iyi bir ilişkimiz var. Ben onu, onun da beni sevdiğini biliyorum. Kaptan olarak da çok iyi bir karakter” dedi. Abdülkadir, en büyük hedefinin Türkiye’yi yurt dışında en iyi şekilde temsil etmek olduğunu söyledi.

> Seçimi yine bordo-mavi

Çocukluğundan beri Barcelona’da oynamayı hayal ettiğini belirten yıldız oyuncu “Barcelona’nın maçlarını izlemek büyük bir keyif. Iniesta’yı örnek alıyorum. Sahadaki duruşu ve saygınlık olarak önemli bir isim. Kabiliyet olarak ise beni Messi’ye benzettikleri için iki üç sene içinde Barcelona’ya transfer olmak isterim. Büyük bir Messi hayranıyım. Hayalim Barcelona’da forma giymek ve tabii ki yetişebilirsem Messi ile birlikte oynamak” ifadelerini kullandı.

Barcelona da onu Messi’ye benzetmişti

Abdülkadir Ömür’ün tam bir yıl önce Bursaspor’a attığı muhteşem gol sonrası Barcelona’nın resmî Türkçe Twitter hesabı, golün görüntülerini yayınlayıp “Eğer izleme şansınız olduysa Trabzonspor’dan Abdülkadir Ömür’ün Bursaspor’a attığı bu gol, Leo Messi’nin hangi golüne benziyor?” sorusunu yöneltmişti. Eski Trabzonlu Zokora da Twitter’da “Türk Messi waooow süper gol” ifadelerini kullanmıştı.

Köpeğini çok seviyor

Abdülkadir, karantina günlerinde en çok da köpeğiyle vakit geçirmeyi seviyor. Evinin önündeki kırlık alanda köpeğiyle oyunlar oynayan Abdülkadir, liglerin başlamasını iple çekiyor.