Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu millî sporcu Taha Akgül, Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde de şampiyonluğa ulaşarak tarihe geçmeyi hedefliyor. Millî takım kampında omzundan ciddi bir sakatlık geçiren Taha, salgın sebebiyle tedavi sürecinin yarıda kaldığını belirterek, “Omzum tam iyileşmedi. Kaslarımı güçlendirdim ama omzumdaki ağrım hâlen devam ediyor, koşulara başlayamadım. Güçlendirme hareketleri yapabiliyorum ama koşarken hassasiyet, bir ağrı var” diye konuştu.

> Gevşemek yok

“Olimpiyatların ertelenmesi bana çok büyük moral oldu” diyen millî güreşçi, “Rehavete kapılmadan 2021 yılında yapılacak Tokyo Olimpiyatları için çalışmaya devam edeceğim. Hedefim yine kürsünün en üst basamağına çıkmak. Minderi bıraktıktan sonra da hedefim Kırkpınar Yağlı Güreşlerine katılıp çayırda da şampiyon olmak. İnşallah onu da alırım. Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu olup kemeri alan kimse yok. Bunu başarmak istiyorum” dedi.