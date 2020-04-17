Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de koronavirüs salgınını önleme mücadelesine katkıda bulunmak amacıyla başlayan “Evde Kal” kampanyasına #EvdekalHareketsizkalma platformu ile destek veren Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 18 Nisan Cumartesi gününden itibaren Tüm Türkiye’yi, milli sporcularla ev egzersizlerinde buluşturacaklarını müjdeledi.

Kamu spotunda ülkemizin adını dünya spor tarihine yazdıran genç sporcularımız Busenaz Sürmeneli, Beytullah Eroğlu, Sümeyye Boyacı ve İbrahim Çolak yer alıyor. Kamu spotunda, efsane spor spikerlerinden Ercan Taner ise güçlü sesiyle yer alıyor ve ‘Sevdiklerimize sarılmayı, birlikte vakit geçirmeyi sizin kadar biz de özledik.. Ama inanın bu günler gelip geçecek. Dışarıda buluşamıyoruz ama yine de sizinleyiz, birlikteyiz, evlerinizdeyiz' mesajı veriyor.

Bakan Kasapoğlu, #EvdeKalHareketsizKalma Platformunda, farklı branşlardan onlarca sporcunun evde kalınan bu süreçte adeta Türkiye’nin egzersiz antrenörü olacağını, bunun dışında sporcularımızın gündelik hayatlarını, başarı hikayelerini de platformdaki canlı yayınlarla tüm Türkiye ile paylaşacaklarını ifade etti.

“Amacımız bu süreçte de sporu ve spor ile olan bağlarımızı güçlendirmek”

Evlerinde düzenli antrenman yapan ve bunları dijital medya platformlarında yayınlayan kulüp, antrenör ve sporları yakından takip ettiğini dile getiren Bakan Kasapoğlu, tüm çabalarının süreci Türk sporunun ve sporcularının faydasına çevirmek olduğunu belirtti.

Bakan Kasapoğlu, “Amacımız bu süreçte de sporu ve spor ile olan bağlarımızı güçlendirmek” dedi.