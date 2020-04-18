Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Ersun Yanal’ın vedasından bu yana hoca arayan Fenerbahçe’de teknik direktörlük için yerli, yabancı birçok hocanın ismi yazılıyor ancak tüm yollar sadece Erol Bulut’a çıkıyor. Mali açıdan zor bir dönemden geçen Fenerbahçe’de tüm çabalara rağmen ekonomik yapı düzelmezken, Covid-19 sonrası işler daha da sarpa sardı. Ödemelerin iki ay geriden geldiği sarı-lacivertliler, liglerin askıya alındığı süreçte, maç hasılatı, ürün satışı gibi gelirlerden mahrum kaldı. Yayıncı kuruluşun ödemeleri askıya alması, sponsorluk gelirlerindeki aksamalar derken bir de FIFA’daki dosyalar kabarınca hesaplar hepten altüst oldu.

> Yabancıya bütçe yok

Basit bir hesapla Fenerbahçe teknik direktörlüğüne gelecek isim, önceki hocaların ücretleri de düşünüldüğünde en az 1,5 milyon avro yıllık ücret talep edecek. Uzun vadeli sözleşme istediği 3 yılla sınırlansa sadece teknik direktör maliyeti 4,5 milyon avroyu bulacak. Ekibiyle beraber yabancı hoca için kasadan çıkacak rakam minimum 6 milyon avro olacak. Ancak ortada bir transfer bütçesi yok. Özetle bir şekilde hoca için para bulunsa dahi teknik adamın hedefleri ve kulübün beklentilerini karşılayacak bir kadro için para olmadığı için bir yabancıyı ikna etmek mümkün görünmüyor.

> Kriterleri karşılıyor

Erol Bulut ise Fenerbahçe’nin istediği ve ihtiyaç duyduğu tüm şartları fazlasıyla karşılıyor. Nasıl mı? Futbolculuk kariyerinde sarı-lacivertli formayı giydi ve şampiyonluk yaşadı. Fenerbahçe’nin değerlerini ve camianın isteklerini son derece iyi biliyor. Türkiye’deki dengelere de hakim. Sportif direktör olmasına kesin gözüyle bakılan Emre Belözoğlu ile Başakşehir’de mesai yaptı. Kadroyu tanıyan, çalışacağı ekibe ve lige yabancılık çekmeyecek, önceliği para değil Fenerbahçe olan 45 yaşındaki teknik direktör sadece günü değil, geleceği de kurtarmak için hazır denebilir.

DENİZ’DEN SAVUNMA:

Ben kanat değilim

∂ Sağ kanattaki performansı sebebiyle eleştiri oklarına hedef olan Deniz Türüç “Benim gerçek mevkiim on numara” dedi. “Nerede ihtiyaç varsa orada oynarım. Elimden geleni yaparım” ifadesinde bulunan yerli yıldız “Fenerbahçe’de henüz gerçek Deniz’i gösteremedim” derken asıl pozisyonunda oynamadığının da altını çizdi.

Lyon sambacının peşinde

∂ Sezon başında Marsilya’dan transfer edilen Luiz Gustavo’ya Ligue 1’den talip çıktı. Lyon, sambacıyı yeniden Fransa’ya götürebilmek için harekete geçti. Fenerbahçe’nin 6 milyon avroya aldığı Gustavo’yu satmaya sıcak bakmadığı, ancak Brezilyalı yıldızın Lyon’a yeşil ışık yaktığı öne sürüldü.