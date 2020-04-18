Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş taraftarlarının unutamadığı yabancı futbolcular arasında yer alan Bobo ile siyah-beyazlı takımda yaşadığı günleri konuştuk. Beşiktaş’tan sonra sırasıyla Cruzeiro, Kayserispor, FC Sydney ve Alanyaspor formalarını giyen Brezilyalı golcü, koronavirüs pandemisi öncesi futbol hayatını Hindistan’ın Hyderabad takımında sürdürüyordu. Kariyerinin en güzel günlerini Beşiktaş’ta yaşadığını belirten 35 yaşındaki oyuncu “Türkiye’de bu kadar başarılı olacağımı tahmin etmiyordum. Şu anda Beşiktaş’ın en çok gol atan yabancı futbolcusuyum. Bu unvanı taşıdığım için çok gururluyum” dedi. “Bir gün Beşiktaş’a dönecek misin?” dediğimizde derin bir iç çeken Bobo, “Bunu asla bilemeyiz ama kim bilir belki yakın tarihte tekrar dönebilirim. Türkiye’yi çok seviyorum ve dönmek isterim” diye konuştu.

> İki ay çalışmak yetti

Bobo’nun şu anda Beşiktaş’ın teknik direktörü olan Sergen Yalçın hakkındaki sözleri ise oldukça ilgi çekiciydi. Sergen Yalçın’la altı ay birlikte forma giydiğini ve Alanyaspor’da birlikte çalıştıklarını hatırlatan Brezilyalı futbolcu “Bence Sergen Yalçın şu anda Beşiktaş’ın teknik direktörü olacak seviyede değil. Onun futbolculara liderlik edemeyeceğini düşünüyorum. Ayrıca Alanyaspor’da bana ve bazı oyunculara dürüst davranmamıştı. Bu yüzden Sergen Yalçın’ın Beşiktaş’ın teknik direktörü olmasını doğru bulmuyorum” ifadelerini kullandı. Brezilyalı yıldız “Bir gün Sergen Yalçın’la birlikte çalışmak ister misiniz” sorusunu ise “Hayır. Bu birlikteliğin Beşiktaş’a faydalı olmayacağını düşünüyorum. Birlikte altı ay futbol oynamak ve onun hocalığında iki ay çalışmak bana yetti” diye cevapladı.

Gökhan’la görüşmedik

Beşiktaş’ın tecrübeli sağ beki Gökhan Gönül ile yapılan sözleşme uzatma görüşmelerinde anlaşmanın sağlandığı iddia edilmişti. Siyah beyazlı yönetici Emre Kocadağ konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Henüz Gökhan Gönül ile görüşmedik. Çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor. Bu konuyla ilgili önümüzde daha zamanımız var” sözlerini kullandı. Tecrübeli futbolcunun Beşiktaş’la anlaşamaması hâlinde sezon sonunda eski takımı Fenerbahçe’ye gitmek istediği konuşuluyor.

Yok böyle taraftar

Beşiktaş taraftarına övgüler yağdıran Bobo “Bana göre eşsiz ve çok özeller. Kariyerim boyunca böyle bir taraftar topluğu görmedim. Çok tutkulular ve tamamen kulüplerine adanmış olmaları beni her zaman etkilemiştir. En zor durumda bile takımlarını desteklediler. Böyle bir taraftar önünde futbol oynadığım için kendimi çok şanslı buluyorum. Ligde şampiyon olduğumuzda kutlamalara hayatımda gördüğüm en büyük bayrak getirilmişti. Hayatımdaki en unutulmaz anlardan biriydi” dedi.

Burak müthiş

Beşiktaş’ta şu anda en beğendiği oyuncusunun Burak Yılmaz olduğunu söyleyen Bobo “Tam bir golcü. Onun sahada olduğunu hemen fark edebiliyorsunuz. Takıma büyük güç katıyor. Beşiktaş bu sezon Burak Yılmaz’ın oynamadığı maçlarda büyük sıkıntı çekti” dedi.

Bana her yer Beşiktaş!

Beşiktaş’ı sürekli takip ettiğini belirten Bobo “Benim için Beşiktaş’ın önemi çok büyük. Maçları, haberleri takip etmeden duramıyorum. Nereye gidersem gideyim Beşiktaş merakım devam ediyor. Avustralya’da, Hindistan’da bile Beşiktaş maçlarını izleyip gol olduğunda bağırdım” dedi.

Türkiye harika

2005-2011 yılları arasında Beşiktaş forması giyen, 2012’de bu defa Kayserispor için Türkiye’ye ayak basan Bobo, ülkemizi çok sevdiğini söyledi. Sorularımıza görüntülü cevaplar veren Brezilyalı futbolcu “Türkiye’yi çok özlediğim zaman

ilk aklıma gelen yemekleri

oluyor” dedi.

4-3 kutlaması

Fener’e 7 Nisan mesajı!

Beşiktaş’ın Fenerbahçe’yi kalede Pancu ile 4-3 mağlup ettiği efsane maçın yıl dönümü için siyah-beyazlı kulüpten bir paylaşım yapıldı. Beşiktaş’ın gollerinin yer aldığı videoda söz konusu maçta forma giyen Sergen Yalçın’ın, “Beşiktaş ve Fenerbahçe arasındaki tarihî rekabet bugün bitmiştir. Fenerbahçe ne zaman kaleye oyuncu koyup bizi İnönü’de yener, rekabet o gün yeniden başlar” sözleri hatırlatıldı.