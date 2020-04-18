Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Türkiye’de spor dünyasında koronavirüs testi pozitif çıkan isimlerden biriydi Fatih Terim. İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak’ın koronavirüse yakalandığı haberinin yankıları sürerken, Terim kendi sosyal medya hesabından açıklamıştı durumu. Sonrasında Beşiktaş derbisini seyircisiz oynatan TFF hedef tahtasına konulmuş, Türkiye günlerce Terim’in hastalığını günü güne takip etmişti. 66 yaşındaki tecrübeli hoca hastaneden bir hafta sonra taburcu edilirken, evindeki 14 günlük karantina sürecini de geçtiğimiz günlerde tamamladı ve hastalığı tamamen atlattı. Serie A’da Fiorentina ve Milan’da iz bırakan Terim, yaşadıklarını İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport’a anlattı. Terim “Korku kelimesi yaşadıklarımı ve hissettiklerimi anlatmada yetersiz kalır” itirafında bulundu.

> Favorim Juventus

Hastalığı atlatmasında en büyük şansının erken teşhis olduğunu söyleyen Terim “Salgın yüzünden dünya çok kritik bir sınavdan geçiyor. Hastalık sırasında şanslıydım. Virüsü semptomlar belirmeden tespit ettik ve hemen tedaviye başladık. Şimdi evimdeyim ve dinleniyorum. Çok korktum. Hayatta kalan İtalyan arkadaşlarım beni çok iyi anlıyordur” diye konuştu. Şampiyonlar Ligi için düşünülen dörtlü final senaryosu ve buna İstanbul’un ev sahipliği yapması ihtimalini de değerlendiren Terim “İstanbul neden olmasın? Türkiye son yıllarda spora ve spor tesislerine büyük yatırımlar yaptı. İstanbul büyük organizasyonlara ev sahipliği yapacak yeteneğe sahip. Bu sene Juventus en büyük favorim. İstanbul’da kupayı kazanma ihtimali fazlasıyla var” dedi.

Merih kendini ispatladı

Fatih Terim, Juventus’ta forma giyen millî yıldız Merih Demiral’a methiyeler düzdü. “Merih çok çalışıyor. Kendine güveni var. Juventus’ta da kendini ispatladı” diyen Terim “En iyi özellikleri; sezgisi, boyuna rağmen hızı, atletizmi ve kararlılığı. Oyun bilgisi ve vizyonu da iyi. Harika işler yaptığını söyleyebilirim. Umarım sakatlıktan sonra onu daha çok konuşacağız” ifadelerini kullandı. Terim, ‘Merih dünyanın en iyi savunmacısı olabilir mi’ sorusuna ise “Bu zor ama imkânsız değil. Merih bu potansiyele sahip” cevabını verdi. Bu arada İtalyan basınından CalcioMercato, PSG’nin Merih’i istediğini ancak Juventus’un satmaya niyeti olmadığını yazdı.

Milan beni üzüyor

∂ Eski takımı Milan için değerlendirmeler de yapan Fatih Hoca “Milan’ı şampiyonluk yarışının uzağında görmek beni üzüyor. Milan her zaman şampiyonluğa oynamalıdır. Bu, Fiorentina için de geçerli. İki büyük kulüpten bahsediyoruz. Umarım en yakın zamanda o seviyeye geri dönerler” dedi.

BOLOGNA İSTİYOR

Nagatomo Çizme’ye

∂ Galatasaray’ın devre arasında lisansını askıya aldığı Nagatomo, İtalya’ya dönmeye hazırlanıyor. Çizme’de Cesena ve Inter formaları giyen Japon oyuncuyla Bologna’nın yakından ilgilendiği öğrenildi. Sarı-kırmızılıların önümüzdeki sene kadroda düşünmediği 33 yaşındaki futbolcunun bu teklifi kabul etmesi bekleniyor.