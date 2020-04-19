Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa 2. Lig ekiplerinden Le Havre’de mücadele eden milli oyuncu Umut Meraş, korona virüs nedeniyle ertelenen futbol maçları yüzünden yeşil sahalara özlem duyuyor. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan 24 yaşındaki savunmacı mesajında, “Bu oyunu ne kadar çok sevdiğimi şimdi daha iyi anlıyorum” ifadelerine yer verdi.

Sezon başında Bursaspor’dan, Le Havre’ye transfer olan genç savunmacı, Fransız ekibinde bu sezon 22 maça çıkıp 1 de asist kaydetti.