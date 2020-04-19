Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER FARUK ÜNAL

Özgür Yankaya futbolda Edirne’yi ve Trakya’yı tek başına 2000’li yıllardan itibaren temsil ediyor. Süper Lig’de düdük çalmış olan Ülkü Tıprancı 1993’te, Rıza Özahioğlu 1997’de, Hasan Başdemir 1999’da hakemliği bırakmışlardı. Trakya hakemliği; 90’lı yıllarda bu hakemlerle Süper Lig’de boy gösteriyordu. Özgür, mevcut 43 hakem arasında Süper Lig’deki maç sayısı itibarıyla ilk 6’da. Çok sayıda FIFA kokartlı hakemi geride bırakmış. Çoğu insan belki hatırlamaz; Özgür Yankaya henüz 34 yaşında bu ligde üst üste iki Beşiktaş-F.Bahçe derbisi yönetmişti. Bu “sessiz ve sakin adamı”, bu Covid-19’dan istifade ederek biraz tanımak ve tanıtmak istedik. Sağ olsun bizi kırmadı! Evini ilk defa bize açmış oldu.

ASLINDA SICAKKANLIYIM

- Sevgili Özgür, uzaktan bakınca buz gibi bir adamsın. Ama hakem arkadaşların seni çok seviyorlar. Hiç olumsuz konuşana rastlamadım. Biraz kendini bize anlatır mısın?

“Ömer Abi, çok iyi tespit gerçekten de öyle uzaktan soğuk duruyorum ama beni tanıyanlar bilir; hiç de öyle değilimdir. Sağ olsun arkadaşlarımdan da ben de onları çok seviyorum aile gibi görüyorum. Acı tatlı birçok hatıramız oldu onlarla kader dostuyuz biz aslında. Kimsenin tahmin edemeyeceği duyguları yaşanmışlıkları hep beraber yaşadık hem de uzun yıllar. Sakin bir yapım vardır genelde. Benim hayatım spor. Çocukluğumdan beri sahalardayım. 8-9 yaşlarında futbol oynamaya başladım. ‘Senin en büyük özelliğin nedir?’ diye sorsalar, çalışmayı çok severim ve sabırlıyımdır derim. TFF ile sözleşme yapmadan önce Edirne Belediyesi’nde spor danışmanlığı yapıyordum. Trakya Üniversitesi BESYO’da da hakemlik ve futbol dersleri verdim.”

- Annen, baban, kardeşlerin…

Bize ailenden biraz bahseder misin?

“Annem, babam ve ablam hep bana destek oldular. Bir maçımı statta izlemeyi çok istediler ama şimdiye kadar kısmet olmadı. Maçlarımı babam hep sorar, merak eder. Onlarla şu günlerde görüntülü konuşuyoruz. Torunlarını ve bizi çok özlediler ama sabrediyoruz. Şu zor günlerde ülkemi çok düşünüyorum. Çok insan sıkıntıya düştü. En kısa sürede bugünleri hep birlikte aşacağız inşallah.”

KÖTÜ MAÇLAR UNUTULMUYOR

- Unutamayacağın maçların var mı? Belediye-Trabzon, F.Bahçe-Akhisar, G.Antep-G.Saray benim aklıma ilk gelenler…

- “Hep derim, iz bırakan maçlarımız genelde hatalı maçlarımız oluyor maalesef. Hakemliğin cilvesi bu. B. Belediye-Trabzon (1-1) maçı. 2010’da kupa çeyrek finali 1-1 biten maçta 17 sarı kart göstermiştim. Bu kartların 16’sı ikinci yarıda olmuştu. Çok çekişmeli ve sert bir maçtı.”

HAVA TOPLARINDA İYİYDİM

- Futbol da oynadın? Nasıl bir futbolcuydun? Hangi bölgede oynuyordun, özelliklerin neydi?

“Ben 12-13 sene amatör futbol oynadım. Edirne’de PTT ve daha sonra 3. Lig’de DSİ’de oynadım. Bir sezon da Avcılar formasını giydim. Sonrasında ise 1999 yılında hakemliğe başladım. Defansta oynuyordum, genellikle stoper. Birkaç sarı kart gördüm o kadar. Hakemlere ve rakiplere saygılıydım. Hava toplarında başarılıydım. Edirne DSİ’de iki yıl kadar antrenörlük de yaptım. Antrenörlerin olaya nasıl baktığını öğrenmem açısından faydalı bir tecrübe oldu.”

MÜZİSYEN ANNENİN DANSÇI KIZI

Sanıyorum, kızınızın bir derecesi var?

“Eşim İrem müzik öğretmeni, kızım Eliz ile aynı okuldalar. Eliz dans ediyor, annesiyle piyano çalışıyor. Geçen yıl, Dans Federasyonu’nun düzenlediği Türkiye Şampiyonası’nda birinci oldu ve şimdi de evde uzaktan eğitim uygulaması ile çalışıyor.”

EŞİM EN BÜYÜK DESTEKÇİM

- Eşinle nasıl tanıştınız? Hakemliğe o ilgi duyuyor mu? Maçlarını seyreder mi?

“Eşim İrem ile daha önce tanışıklığımız vardı. Bir gün aramaya karar verdim ve evliliğe giden yolculuk başladı. 8 yaşında Eliz Naz ve henüz 10 aylık İdil adında iki kızımız var. Eşim, maçlarımı izler, maç öncesi ve sonrası konuşuruz hep. Bazen stresli oluyoruz ya da yorgun. Sağ olsun hep kahrımı çekmiştir, hep moral vermeye çalışmıştır. Bayramlar gibi birçok özel günlerimizde beraber olamadık. Görev, maç, kamp dolayısıyla. Eliz’in doğumuna bile son dakikalarda yetişmiştim. Şimdiye kadar bir defa maçıma gelebildiler. Tedirgin oluyor insan maalesef.”

19 YILDIR EDİRNE-İSTANBUL

“19 yıldır her maça giderken önce İstanbul’a geliyorum. Oradan devam ediyorum artık nereye gideceksem. Maçım İstanbul’da olsa da... Giderken güzel de dönerken gece ve artık maç nasıl geçtiyse ruh hâlime göre durum iyice kötü olabiliyor. Artık otobanda en ufak bir değişiklik olsa, bir taş dikilse ağaç büyüse fark ederim, bu yolu o kadar ezbere biliyorum.”

KİMLİK KARTI

Doğum yeri: Edirne

Doğum tarihi: 02.01.1978

Eğitimi: Trakya Üniversitesi Eğitim Fak. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Aile hayatı: 4 Haziran 2011’de Hande İrem hanım ile evlendi. 8 yaşında Eliz Naz ve 10 aylık İdil adında iki kızı var.

Yönettiği iki derbi: 5 Şubat 2012 (F.Bahçe-Beşiktaş), 7 Ekim 2012 (F.Bahçe-Beşiktaş)

Süper Lig’deki ilk maçı: 8 Şubat 2009 (G.Antep-Osmanlı)

Süper Lig maç sayısı: 144

TFF 1. Lig: 90