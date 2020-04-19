Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Lille formasıyla 25 defa ağları havalandırdığı 2010-11 sezonunda Fransa “Gol Kralı” olan Moussa Sow’un 2011-2012 sezonunun devre arasında Fenerbahçe’ye transferi çok ses getirmişti. Sarı-lacivertliler, 2009-2010 Fransa Gol Kralı Mamadou Niang’ın boşluğunu veliahdıyla doldurmuş, Sow, Türkiye kariyerine efsane bir giriş yapmıştı. Fenerbahçe formasıyla ilk maçına Kadıköy’de çıkan Senegalli, Beşiktaş ağlarını havalandırmış ve sezonu 10 maçta 6 golle tamamlamıştı. Fenerbahçe adına 185 maçta 75 gol kaydeden Moussa Sow, kariyer tercihinde sarı-lacivertlileri seçtiği için hiç pişmanlık duymadığını aksine mutlu olduğunu söyledi.

> Ay yıldızlı takıma övgü

PSG Academy Turkey’in sosyal medya hesabında canlı yayına katılarak soruları cevaplayan Sow “Senegal Millî Takımı’nın kampındayken Fenerbahçe’den teklif aldım. İngiltere’den de taliplerim vardı. Ama hem Niang hem de Dia Fenerbahçe’den çok iyi bahsedince kafamda soru işareti kalmadı ve seçimimi yaptım. Şimdi geriye dönüp bakınca ne kadar doğru bir hamle olduğunu daha iyi anlıyorum” dedi. Türk Millî Takımı’nın çok iyi bir jenerasyon yakaladığını da sözlerine ekleyen Senegalli golcü “Takımın enerjisi saha içerisinde hissediliyor. Kendilerini belli ediyorlar. Çok başarılı olacaklarını düşünüyorum” dedi.

ALMANYA YOLCUSU

Tolgay Hertha flörtü

∂ Beşiktaş’ta olduğu gibi Fenerbahçe’de de beklentileri karşılayamayan Tolgay Arslan, Almanya’da dönüş hazırlığında. Ayrılma talebini yönetime bildiren 29 yaşındaki oyuncu, Hertha Berlin’le görüşüyor. Ancak Fenerbahçe’nin 3,5 milyon avroya aldığı Tolgay’ı ucuza kaptırmaya niyeti yok.