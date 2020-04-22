Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, amatör sporların birçoğunu Türkiye'ye getiren ilk kulüp olduklarını ifade ederek, "Biz bununla daima övünüyoruz. Biz asla amatör şubeleri kapatmak gibi bir şeyi düşünmedik. Amatörlerle ilgili biz gerçekçi planlamalar yapıyoruz" dedi.

Cengiz: "Liglerin tek bir yerde, sıcak bir iklimde, seyircisiz olarak oynanması konusuna sıcak bakmıyoruz. Bunun ekstra giderleri var, şartları var. Bunu kim karşılayacak? Federasyon mu? TFF biriktirmiş olduğu kaynakları, destek olarak kulüplere sunması gerekiyor." açıklamasında bulundu.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: "Herkes kendi çıkarına göre konuşuyor ancak ben objektif konuşacağım. Eğer maçlar tek bir şehirde oynanacaksa, bu neden İstanbul olmasın. İklim açısından da yerleşim açısından da en uygun şehir İstanbul."

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