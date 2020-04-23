Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Messi olarak bilinen Trabzonspor’un ve Türk futbolunun önemli yeteneği Abdülkadir Ömür, kulübün sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. En dikkat çeken, sonrasında cevap bulan ve etkileşim alan sözlere Barcelona ve Messi ile ilgiliydi. Fatih Tekke’yi izleyerek futbola başladığını söyleyen genç isim hedeflerini sıralayarak “Hedeflerimin ilk basamağında Trabzonspor’un A Takımı’na çıkmak ve orada başarı elde etmek vardı. Bunu da başardım, bunun için mutluyum. İkinci basamağında Trabzonspor’da şampiyon olmak var. Umarım bunu da gerçekleştirebilirim” dedi.

> Şampiyonluk sonrası...

Ömür “Şampiyon olduktan sonra da amacım; Türkiye’yi yurt dışında en iyi şekilde temsil etmek ve büyük hayallerimi büyük takımlarda gerçekleştirebilmek. Benim Barcelona, Messi hayranlığımı herkes biliyordur zaten. İnsanlar da yakıştırıyor. Yaşanılması zor bir hayalmiş gibi gözüküyor ama ben bu hayali hep düşünüyorum. Messi’yi çok seviyorum. Allah inşallah o günleri bize nasip eder” diye konuştu. Barcelona’nın sosyal medyadaki Türkçe sayfasından Abdülkadir Ömür’ün, sözleri alıntı yapılarak “Hayaller hızlı bile olsa, peşinden koşmayı bırakma...” ifadeleri kullanıldı.

UMARIM SAKİNLEŞİRLER

Abdülkadir, karantinadan sonra insanların çok farklı düşüncelere kapılacağını belirterek “Kimse birbirinin evine gidemiyor, muhabbet edemiyor. Umarım bundan sonra en kısa zamanda insanlar biraz sakinleşmeyi, hoşgörüyü, birbirine yardım etmeyi daha ön plana çıkarır, virüs olayı bir daha yaşanmaz” değerlendirmesinde bulundu.

20 MİLYONU GÖRDÜ

Bordo-mavili camiada yetişen ve 2022’ye kadar mukavelesi bulunan Abdülkadir Ömür, transferin gözdesi. Avrupa’dan dev talipleri olan Ömür için 20 milyon avroya kadar çıkılmış ancak başkan Ahmet Ağaoğlu erken olduğunu düşünüp satmamıştı.

ÜÇ KELİME İLE ÖMÜR

Hırslı, komik duygusal

Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür, kendisini anlatarak “Üç kelime ile hırslı, komik, duygusalım. Çok küçük yaşta kazma tutmayı öğrendik, kollarımız belki o zamandan güçlü oldu. Bahçe belledik, makine tuttuk, bayırda yukarı doğru yürüdük, durduk, koştuk, belki orada daha iyi duruma geldik. Köy işleri seven bir aileyiz özellikle anne tarafım” dedi.

TRABZON'A DÖNDÜ

Sörloth karantinada

Trabzonspor’un Norveçli oyuncusu Alexander Sörloth geçtiğimiz günlerde özel uçakla ülkesine gitmişti. İzin süresinin bitmesi sonrasında yine özel uçakla Trabzon’a geri döndü. Sörloth Trabzon havalimanında yapılan kontroller sonrasında Ortahisar İlçesinde bulunan Gülbahar Hatun öğrenci yurdunda 14 gün karantinaya girdi. Futbolcu karantina süreci sonrasında kulübe gidebilecek.