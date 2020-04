Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Millî Futbol Takımı oyuncuları ve teknik heyetiyle video konferansta bir araya geldi. “Şenol Hoca’mızla birlikte bu şampiyonaya (EURO 2020) sıkı bir şekilde hazırlandığınızı biliyorum” diyen Erdoğan. “Salgın hastalık sebebiyle şampiyonanın ertelenmesini daha iyi hazırlık için fırsata dönüştürmeliyiz. Bugünkü A Millî Takım kadromuzun ülkemize uzun zamandır hasret kaldığı başarıları tattıracak güçlü bir ekip olduğuna yürekten inanıyorum. İnşallah bu kadro, uluslararası alandaki başarılarıyla tarihe geçecektir” sözlerini kullandı.

> İmkanlarımız gelişti

Erdoğan, “Sizlerden futbol aşkıyla yürekleri coşan milyonlarca vatandaşımıza kendi millî takımlarının zaferinin sevincini de yaşatmanızı bekliyoruz. Ülkemizi temsil ederken ortaya koyacağınız emek ve gayret için şimdiden her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” sözlerini kullanırken Türkiye’deki spor altyapısı ve imkânlarının geçmişle mukayese edilemeyecek ölçüde geliştiğine değinerek, “Madem her şey hazır öyleyse gelin hep birlikte bu güzel iklimi büyük zaferlerle, başarılarla, kupalarla taçlandıralım. Milli futbolcularımız da bu yeni dönemin lokomotifliğini üstlensinler” dedi.

> Yeni dönem başlıyor

Koronavirüs salgınının dünyanın her köşesinde ve hayatın her alanında çok ciddi etkiler bıraktığını aktaran Erdoğan, “Milyarlarca insan uzun bir dönemin ürünü alışkanlıklarını, önceliklerini, hayata bakışını değiştirmek zorunda kaldı. Yeni dönemde hem beden sağlığı hem ruh dinginliği için insanların spora daha çok sarılacaklarını düşünüyoruz. Hayatın her alanında yeni bir dönem açılırken spora ve özellikle de futbola çok önemli görevler düşecektir. En popüler spor dalının temsilcileri olan futbolcularımızın bu konuda öncülük etmesi, örnek olması gerekiyor” şeklinde konuştu.

GENÇ VE DİNAMİK TAKIM

A Millî Takım’ın yaş itibarıyla genç ve dinamik olduğuna değinen Erdoğan, “Allah yüreğinize ferahlık, vücudunuza güç kuvvet, tekniğinize mükemmellik versin” duasında bulundu.

TÜRKİYE’YE ÇAĞRI

Hareketsiz kalma

∂ Cumhurbaşkanı, “Salgın hastalık sebebiyle sokaklardaki insan hareketliliğini en aza indirmeye çalışıyoruz. Ancak bu insanlarımızın vücutlarının tamamen hareketsiz kalması anlamına gelmiyor. Evde kalarak da vücudu çalıştırmak mümkündür. Bunun için tüm vatandaşlarımızı ‘Evde kal, hareketsiz kalma’ kampanyamıza katılmaya davet ediyorum” sözlerini kullandı.

TARİHTE BİR İLKİ YAPTIK

Yetenekleri tarıyoruz

∂ Erdoğan, “Tarihimizde ilk defa ilk ve orta öğretim düzeyinden itibaren yetenek taramaları ile gençlerimizi doğru spor branşlarına yönlendirecek bir sistem kurduk. Yurt dışıyla olan sıkı bağlarımız sayesinde hemen her ülkedeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Gençlerimizin spora ilgisi ve ailelerin verdiği destek en yüksek seviyededir” değerlendirmesi yaptı.