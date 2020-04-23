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UEFA, Kadınlar 2021 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı 2022'ye erteledi
UEFA, Kadınlar 2021 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı 2022'ye erteledi
23.04.2020 - 14:31 |
Son Güncelleme:
23.04.2020 - 14:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
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UEFA, Kadınlar 2021 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı 2022'ye erteledi.
UEFA, Kadınlar 2021 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı 2022'ye erteledi.
Etiketler :
UEFA,
698874
https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/698874.aspx
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M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
25
15
7
3
25
52
2
Trabzonspor
24
14
7
3
29
49
3
Galatasaray
24
14
6
4
24
48
4
Sivasspor
24
14
6
4
19
48
5
Beşiktaş
25
13
4
8
8
43
6
Fenerbahçe
25
11
7
7
13
40
7
Alanyaspor
24
11
6
7
18
39
8
Göztepe
24
9
7
8
1
34
9
Gaziantep FK
25
8
8
9
-4
32
10
Denizlispor
25
7
7
11
-9
28
11
Gençlerbirliği
24
7
6
11
-10
27
12
Antalyaspor
24
6
8
10
-15
26
13
Malatyaspor
24
6
7
11
1
25
14
Çaykur Rizespor
23
7
3
13
-15
24
15
Konyaspor
25
4
11
10
-13
23
16
Kasımpaşa
24
5
5
14
-18
20
17
Ankaragücü
25
4
8
13
-23
20
18
Kayserispor
24
4
7
13
-31
19
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Ankaragücü
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Yeni Malatyaspor
-
Kasimpaşa
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Sivasspor
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Denizlispor
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Gençlerbirliği
-
Konyaspor
22.03.2020 16:00
Rizespor
-
Galatasaray
22.03.2020 19:00
Başakşehir
-
Alanyaspor
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Göztepe
-
Trabzonspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
26
14
8
4
14
50
2
Erzurum BB
26
13
7
6
10
46
3
Adana Demirspor
26
11
9
6
18
42
4
Bursaspor
26
13
6
7
6
42
5
Altay
26
10
9
7
5
39
6
Fatih Karagümrük
26
10
9
7
4
39
7
Akhisar Bld.Spor
25
10
8
7
3
38
8
Ümraniye
25
10
6
9
1
36
9
Keçiörengücü
26
8
10
8
0
34
10
Balıkesirspor
26
8
10
8
-1
34
11
Giresunspor
25
9
7
9
-4
34
12
Menemen Belediyespor
26
9
6
11
-6
33
13
İstanbulspor
25
7
11
7
6
32
14
Altınordu
25
6
9
10
-8
27
15
Osmanlıspor
25
6
7
12
-9
22
16
Boluspor
26
3
12
11
-13
21
17
Adanaspor
26
3
10
13
-15
19
18
Eskişehirspor
26
7
4
15
-11
16
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Altay
-
Akhisarspor
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Istanbulspor
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Hatayspor
21.03.2020 14:00
Keçiörengücü
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Bursaspor
21.03.2020 14:00
Giresunspor
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Adanaspor
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Erzurumspor
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Eskişehirspor
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Boluspor
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Altinordu
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ümraniyespor
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Karagümrük
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