Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Kulübü, Türk Telekom Stadyumu'nda İstiklal Marşı'nı yayınlayarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Evlerimizin pencerelerinde, balkonlarında gururla okuduğumuz İstiklal Marşımız, Türk Telekom Stadyumu'nda da yankılandı" ifadelerine yer verildi.