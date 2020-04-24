Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Koronavirüs salgını sonrası liglerin durumu ile ilgili konuşan Ağaoğlu, “Lig tescil edilmesin mi, oynansın mı oynanmasın mı, play-off mu olsun, Antalya’da mı oynansın şeklinde sorular vardı. Biz de çıkıp rahatlıkla ‘Ligler oynanmasın ve tescil edilsin’ diyebilirdik. Biz hep şunu söyledik; bunun kararını verecek olan devlettir. Biz de bu karara uyar ve saygıyla karşılarız. Virüsün seyrine göre, devletin vereceği karar neyse biz ona hazırız” sözlerini kullandı.

> Yayın gelirimiz var

“Trabzonspor kulübünün hiçbir yöneticisi, ‘Bu şartlarda ligler oynanmaz, ligler tescil edilsin’ demedi. İki gün önce bir kulübün yöneticisi, ‘Bu sene ligler yok sayılsın’ diyebiliyor. Bu söylenecek laf mı?” vurgusu yapan Ağaoğlu, “Kulüplerin en önemli gelir kalemi, yayın gelirleri. Bunlar da maç oynandığı takdirde ödenen paralar. Maçların bir an evvel oynanması finansal olarak kulüplere de büyük katkı sağlayacak” şeklinde konuştu.